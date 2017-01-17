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ЄБРР готовий надавати експертну допомогу в реформуванні "ПриватБанку" - С.Чакрабарті

ЄБРР готовий надавати експертну допомогу в реформуванні "ПриватБанку" - С.Чакрабарті

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Президентом Європейського банку реконструкції та розвитку Сумою Чакрабарті, який підтвердив наміри ЄБРР і далі надавати експертну допомогу в реформуванні "ПриватБанку", передає УНН із посиланням на прес-службу Глави держави.

Як відзначили у прес-службі, на зустрічі окремо були обговорені питання реформування банківського сектору.

“С.Чакрабарті високо оцінив дії української влади у питанні націоналізації Приватбанку та підтвердив наміри ЄБРР і далі надавати експертну допомогу в реформуванні цієї банківської установи”, — йдеться у повідомленні.

Крім того, Президент України відзначив ключову роль ЄБРР як адміністратора Чорнобильського фонду “Укриття” та Рахунку ядерної безпеки. Було домовлено продовжувати співпрацю у цій сфері.

Нагадаємо, 18 грудня Кабінет міністрів України на засіданні розглянув питання забезпечення стабільності у фінансовій системі країни. Беручи до уваги результати засідання Ради національної безпеки та оборони України, уряд підтримав пропозицію Національного банку та Ради фінансової стабільності про перехід ПАТ “ПриватБанк” у стовідсоткову державну власність.

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