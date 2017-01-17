ЕБРР готов оказывать экспертную помощь в реформировании "ПриватБанка" - С.Чакрабарти
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с Президентом Европейского банка реконструкции и развития Сумой Чакрабарти, который подтвердил намерения ЕБРР и дальше оказывать экспертную помощь в реформировании "ПриватБанка", передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
Как отметили в пресс-службе, на встрече отдельно обсуждались вопросы реформирования банковского сектора.
"С.Чакрабарти высоко оценил действия украинских властей в вопросе национализации ПриватБанка и подтвердил намерения ЕБРР и дальше оказывать экспертную помощь в реформировании этого банковского учреждения", - говорится в сообщении.
Кроме того, Президент Украины отметил ключевую роль ЕБРР как администратора Чернобыльского фонда "Укрытие" и Счета ядерной безопасности. Было договорено продолжать сотрудничество в этой сфере.
Напомним, 18 декабря Кабинет министров Украины на заседании рассмотрел вопрос обеспечения стабильности в финансовой системе страны. Принимая во внимание результаты заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, правительство поддержало предложение Национального банка и Совета финансовой стабильности о переходе ПАО "ПриватБанк" в стопроцентную государственную собственность.