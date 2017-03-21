Є.Соболєв планує звернутися до ГПУ щодо фальсифікації документів на обрання аудитора НАБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Голова парламентського комітету з питань запобігання та протидії корупції Єгор Соболєв має намір звернутися до Генеральної прокуратури України через фальсифікацію документів щодо обрання аудитора НАБУ. Про це він заявив журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент УНН.
“Я зараз буду писати звернення до Генеральної прокуратури, бо більше нема до кого писати... Думаю, що я опишу всю історію, починаючи з минулого тижня. Очевидно, що група осіб діяла одними і тими самими методами, але в різних ситуаціях...”, — сказав Є.Соболєв і додав, що ця група осіб — це Президент України Петро Порошенко, голова ВР Андрій Парубій та екс-прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк.
За його словами, документ, який було винесено на голосування, мав ознаки сфальсифікованого. Окрім того, з цього питання доповідала у ВР не та особа, яку визначили заздалегідь на комітеті.
Як повідомляв УНН, Є.Соболєв анонсував засідання Антикорупційного комітету щодо аудитора НАБУ.
Нагадаємо, Верховна Рада знову не змогла обрати аудитора Національного антикорупційного бюро України.