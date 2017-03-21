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Є.Соболєв планує звернутися до ГПУ щодо фальсифікації документів на обрання аудитора НАБУ

Є.Соболєв планує звернутися до ГПУ щодо фальсифікації документів на обрання аудитора НАБУ

Київ • УНН

 • 11349 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. Голова парламентського комітету з питань запобігання та протидії корупції Єгор Соболєв має намір звернутися до Генеральної прокуратури України через фальсифікацію документів щодо обрання аудитора НАБУ. Про це він заявив журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент УНН.

“Я зараз буду писати звернення до Генеральної прокуратури, бо більше нема до кого писати... Думаю, що я опишу всю історію, починаючи з минулого тижня. Очевидно, що група осіб діяла одними і тими самими методами, але в різних ситуаціях...”, — сказав Є.Соболєв і додав, що ця група осіб — це Президент України Петро Порошенко, голова ВР Андрій Парубій та екс-прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк.

За його словами, документ, який було винесено на голосування, мав ознаки сфальсифікованого. Окрім того, з цього питання доповідала у ВР не та особа, яку визначили заздалегідь на комітеті.

Як повідомляв УНН, Є.Соболєв анонсував засідання Антикорупційного комітету щодо аудитора НАБУ.

Нагадаємо, Верховна Рада знову не змогла обрати аудитора Національного антикорупційного бюро України.

Українські Національні Новини

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