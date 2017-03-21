Е.Соболев планирует обратиться в ГПУ относительно фальсификации документов на избрание аудитора НАБУ

"Я сейчас буду писать обращение в Генеральную прокуратуру, потому что больше не к кому писать... Думаю, что я опишу всю историю, начиная с прошлой недели. Очевидно, что группа лиц действовала одними и теми же методами, но в разных ситуациях...", - сказал Е.Соболев и добавил, что эта группа лиц - это Президент Украины Петр Порошенко, председатель ВР Андрей Парубий и экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

По его словам, документ, который был вынесен на голосование, имел признаки фальсифицированного. Кроме того, по этому вопросу докладывало в ВР не то лицо, которое определили заранее на комитете.

Как сообщал УНН, Е.Соболев анонсировал заседание Антикоррупционного комитета относительно аудитора НАБУ.

Напомним, Верховная Рада снова не смогла выбрать аудитора Национального антикоррупционного бюро Украины.