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Є.Нищук: точної дати перепоховання Олеся в Україні ще немає

Є.Нищук: точної дати перепоховання Олеся в Україні ще немає

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 січня. УНН. Міністр культури України Євген Нищук заявляє, що точної дати перепоховання українського письменника Олександра Олеся в Україні ще немає. Про це він заявив в ефірі "Радіо Свобода", передає УНН.

“Ні, ще немає. Тому що є технічний момент. Ви знаєте, що розпорядження уряду є про надання коштів. Далі йде технічний момент, який потребує якогось часу. Але ми так думаємо, що це може навіть трапитися, можливо, через тиждень, можливо, через днів 10 (перепоховання Олеся — ред.)”, — зазначив міністр.

На початку січня 2017 року в Чехії ексгумували останки похованого на Ольшанському цвинтарі Праги відомого українського письменника Олександра Олеся (Кандиби) та його дружини Віри. Ексгумація була спричинена особливостями чеського законодавства: за місце поховання померлого потрібно сплачувати ренту, і родина чоловіка, який це робив і мав на могилу право власності, вирішила після його смерті поховати його на тому місці.

МЗС України повідомило, що останки Олеся і його дружини переміщені в депозитарій кладовища до рішення родичів щодо місця остаточного захоронення. Президент України Петро Порошенко доручив МЗС терміново втрутитися в ситуацію з примусовою ексгумацією останків Олеся в Чехії.

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