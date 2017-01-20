Е.Нищук: точной даты перезахоронения Олеся в Украине еще нет

"Нет, еще нет. Потому что есть технический момент. Вы знаете, что распоряжение правительства есть о предоставлении средств. Далее идет технический момент, который требует какого-то времени. Но мы так думаем, что это может даже случиться, возможно, через неделю, возможно, через дней 10 (перезахоронение Олеся - ред.)", - Отметил министр.

В начале января 2017 года в Чехии эксгумировали останки похороненного на Ольшанском кладбище Праги известного украинского писателя Александра Олеся (Кандыбы) и его жены Веры. Эксгумация была вызвана особенностями чешского законодательства: за место захоронения умершего нужно платить ренту, и семья мужчины, который это делал и имел на могилу право собственности, решила после его смерти похоронить его на том месте.

МИД Украины сообщил, что останки Олеся и его жены перемещены в депозитарий кладбища до решению родственников о месте окончательного захоронения. Президент Украины Петр Порошенко поручил МИД срочно вмешаться в ситуацию с принудительной эксгумацией останков Олеся в Чехии.