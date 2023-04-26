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Є можливість дати нову енергію відносинам України та Китаю - Зеленський

Є можливість дати нову енергію відносинам України та Китаю - Зеленський

Київ • УНН

 • 301599 перегляди

КИЇВ. 26 квітня. УНН. Зараз є можливість дати нову енергію відносинам України та Китаю. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому зверненні, передає УНН.

Цитата

"Говорив сьогодні з лідером Китаю. Це була тривала й доволі раціональна розмова. Про такі розмови зазвичай говорять, що вони відкривають можливості. Зараз є можливість дати нову енергію нашим відносинам – України та Китаю.

Є можливість застосувати політичний вплив Китаю, щоб повернути силу принципам і правилам, на яких має триматися мир. Україна та Китай, як і абсолютна більшість світу, однаково зацікавлені в міцності суверенітету націй і територіальної цілісності… У дотриманні головних безпекових правил, зокрема щодо неприпустимості погроз ядерною зброєю та розповсюдження ядерної зброї світом.

Ми однаково зацікавлені, щоб ситуація навколо Запорізької атомної станції нарешті була повністю убезпечена і щоб атомні станції взагалі ніколи знову не використовувалися заради військових цілей – а саме таке цинічне використання АЕС росія намагається зробити нормою", - зазначив Президент.

Деталі

Зеленський також зауважив, що поінформував Сі Цзіньпіна про зусилля країни щодо відновлення морського експорту продовольства та почув слова підтримки Чорноморської зернової ініціативи, а також – підтримки гуманітарних зусиль, зокрема програми "Зерно з України".

"Звичайно, суттєва частина розмови – це наші погляди на те, як можна відновити справедливий мир. Я представив українську формулу миру, її конкретні пункти. Ми домовилися продовжити наші комунікації", - додав Президент.

Володимир Зеленський також сказав й про те, що узяв участь у конференції в Римі, яка була присвячена відбудові України.

"Це такий особливий формат спілкування урядовців і представників промисловості й бізнесу наших країн, України та Італії. Щоб можна було безпосередньо залучити в Україну тих, хто уособлює економічну могутність Італії.

Я дякую пані Прем’єр-міністру Джорджі Мелоні за цю конференцію, за її слова про незмінну підтримку України. Важливо, що вже зараз намічаємо нашу співпрацю у 24-му році. Зокрема, це стосується майбутнього італійського головування в G7, а також підготовки великої донорської конференції щодо відновлення", - підереслив Глава держави. 

Нагадаємо

Зеленський обговорив з прем’єром Італії продовження оборонної співпраці.

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