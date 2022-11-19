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“Є лише один спосіб втягнути Польщу у війну – це відвернутися від України” – прем’єр

“Є лише один спосіб втягнути Польщу у війну – це відвернутися від України” – прем’єр

Київ • УНН

 • 547168 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Сьогодні є лише один спосіб втягнути Польщу у війну – це відвернутися від України. Як заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, якщо Україну не підтримувати, вона потрапить у величезну залежність від росії, і тоді війна прийде до Польщі сама собою, передає УНН з посиланням на Radio Lublin.

Деталі

Прем’єр-міністр згадав події минулого вівторка в Пшеводуві, куди впала ракета та стався вибух. За словами прем’єра, ця подія дає зрозуміти, що війна в Україні цілком реальна і є загрозою для Польщі.

Цитата

“Ми не знаємо точних обставин і причин інциденту в Пшеводуві, але ми точно знаємо першопричину, і це російська агресія проти України”, – сказав він.

Водночас Моравецький висловив задоволення тим, що майже всі політичні сили зберегли холоднокровність.

“Я знаю, що цей час миру та внутрішнього примирення не триватиме вічно. З певних кіл уже лунали голоси, що подія у Пшеводуві — це простий спосіб втягнути Польщу у війну”, — запевнив він.

За словами глави уряду, якщо Польща не буде підтримувати Україну, то рано чи пізно вона потрапить у величезну залежність від росії.

“Якщо Україна потрапить у таку залежність, то нам абсолютно нічого не доведеться робити, щоб розпочати війну – війна прийде до нас. путін не зупиниться, кремль піде далі. Пасивність буде для нас самогубством”, – сказав він.

Моравецький запевнив, що Польща готова до подібних ситуацій, як у Пшеводуві, а також до багатьох інших провокацій. Він зазначив, що існують різні варіанти гібридної війни, яку росія може вести проти Польщі, і такі сценарії розглядалися багато місяців. На кожен із цих сценаріїв Польща має відповідь, додає він.

Нагадаємо

Польща 15 листопада заявила, що ракета впала в Пшеводуві на сході Польщі біля кордону з Україною, що сталося, коли росія завдала масованого ракетного удару по Україні, внаслідок чого загинули дві людини.

Президент Польщі Анджей Дуда 16 листопада заявив з приводу інциденту з падінням ракети, що немає жодних ознак того, що це була навмисна атака на Польщу. І що "багато вказує на те, що це була ракета ППО, яка, на жаль, впала на територію Польщі".

За словами Генсека НАТО Єнса Столтенберга, немає жодних ознак того, що падіння ракети в Польщі було результатом навмисної атаки. І що "попередній аналіз показує, що інцидент, ймовірно, був викликаний українською ракетою ППО, яка була випущена для захисту території України від атак російських крилатих ракет".

Україна виступила за спільне вивчення інциденту з падінням ракети в Польщі і просила невідкладно надати доступ до місця вибуху.

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