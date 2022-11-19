"Есть только один способ втянуть Польшу в войну - это отвлечься от Украины" - премьер

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Премьер-министр вспомнил события прошедшего вторника в Пшеводуве, куда упала ракета и произошел взрыв. По словам премьера, это событие дает понять, что война в Украине вполне реальна и является угрозой для Польши.

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“Мы не знаем точных обстоятельств и причин инцидента в Пшеводуве, но мы точно знаем первопричину, и это российская агрессия против Украины”, – сказал он.

В то же время Моравецкий выразил удовлетворение тем, что почти все политические силы сохранили хладнокровие.

“Я знаю, что это время мира и внутреннего примирения не будет длиться вечно. Из определенных кругов уже звучали голоса, что событие в Пшеводуве — это простой способ втянуть Польшу в войну”, — заверил он.

По словам главы правительства, если Польша не будет поддерживать Украину, то рано или поздно она попадет в огромную зависимость от россии.

“Если Украина попадет в такую ​​зависимость, то нам абсолютно ничего не придется делать, чтобы начать войну – война придет к нам. путин не остановится, кремль пойдет дальше. Пассивность будет для нас самоубийством”, – сказал он.

Моравецкий заверил, что Польша готова к подобным ситуациям, как в Пшеводуве, а также ко многим другим провокациям. Он отметил, что существуют разные варианты гибридной войны, которую россия может вести против Польши, и такие сценарии рассматривались многие месяцы. На каждый из этих сценариев у Польши есть ответ, добавляет он.

Напомним

Польша 15 ноября заявила, что ракета упала в Пшеводуве на востоке Польши у границы с Украиной, что произошло, когда россия нанесла массированный ракетный удар по Украине, в результате чего погибли два человека.

Президент Польши Анджей Дуда 16 ноября заявил по поводу инцидента с падением ракеты, что нет никаких признаков того, что это была намеренная атака на Польшу. И что "многое указывает на то, что это была ракета ПВО, которая, к сожалению, упала на территорию Польши".

По словам Генсека НАТО Йенса Столтенберга, нет никаких признаков того, что падение ракеты в Польше было результатом преднамеренной атаки. И что "предварительный анализ показывает, что инцидент, вероятно, был вызван украинской ракетой ПВО, выпущенной для защиты территории Украины от атак российских крылатых ракет".

Украина выступила за совместное изучение инцидента с падением ракеты в Польше и просила безотлагательно предоставить доступ к месту взрыва.