Є.Хачеріді зазнав травми у матчі з "Ворсклою"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Центральний оборонець київського “Динамо” Євген Хачеріді у контрольній грі проти полтавської “Ворскли” зазнав травми, передає УНН з посиланням на сайт столичного колективу.
Неприємний епізод з Євгеном Хачеріді стався на 16-й хвилині зустрічі — намагаючись виправити помилку партнера, який віддав неточний пас, захисник зіграв у підкаті проти Загорулька, але зробив це ціною ушкодження коліна, після чого змушений був залишити поле лише на ношах.
Зазначається, що про ступінь пошкодження Є.Хачеріді стане відомо пізніше.
Нагадаємо, що “біло-сині” не залишили полтавчанам шансів — 4:0. Хет-трик у поєдинку оформив Денис Гармаш.