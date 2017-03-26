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Є.Хачеріді зазнав травми у матчі з "Ворсклою"

Є.Хачеріді зазнав травми у матчі з "Ворсклою"

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Центральний оборонець київського “Динамо” Євген Хачеріді у контрольній грі проти полтавської “Ворскли” зазнав травми, передає УНН з посиланням на сайт столичного колективу.

Неприємний епізод з Євгеном Хачеріді стався на 16-й хвилині зустрічі — намагаючись виправити помилку партнера, який віддав неточний пас, захисник зіграв у підкаті проти Загорулька, але зробив це ціною ушкодження коліна, після чого змушений був залишити поле лише на ношах.

Зазначається, що про ступінь пошкодження Є.Хачеріді стане відомо пізніше.

Нагадаємо, що “біло-сині” не залишили полтавчанам шансів — 4:0. Хет-трик у поєдинку оформив Денис Гармаш.

 

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