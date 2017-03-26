Е.Хачериди получил травму в матче с "Ворсклой"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Центральный защитник киевского "Динамо" Евгений Хачериди в контрольной игре против полтавской "Ворсклы" получил травму, передает УНН со ссылкой на сайт столичного коллектива.
Неприятный эпизод с Евгением Хачериди произошел на 16-й минуте встречи - пытаясь исправить ошибку партнера, который отдал неточный пас, защитник сыграл в подкате против Загорулько, но сделал это ценой повреждения колена, после чего вынужден был покинуть поле только на носилках.
Отмечается, что о степени повреждения Е.Хачериди станет известно позже.
Напомним, что "бело-синие" не оставили полтавчанам шансов - 4: 0. Хет-трик в поединке оформил Денис Гармаш.