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Е.Хачериди получил травму в матче с "Ворсклой"

Е.Хачериди получил травму в матче с "Ворсклой"

Киев • УНН

 • 10092 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Центральный защитник киевского "Динамо" Евгений Хачериди в контрольной игре против полтавской "Ворсклы" получил травму, передает УНН со ссылкой на сайт столичного коллектива.

Неприятный эпизод с Евгением Хачериди произошел на 16-й минуте встречи - пытаясь исправить ошибку партнера, который отдал неточный пас, защитник сыграл в подкате против Загорулько, но сделал это ценой повреждения колена, после чего вынужден был покинуть поле только на носилках.

Отмечается, что о степени повреждения Е.Хачериди станет известно позже.

Напомним, что "бело-синие" не оставили полтавчанам шансов - 4: 0. Хет-трик в поединке оформил Денис Гармаш.

 

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