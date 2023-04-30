Є готові пілоти, котрі можуть починати тренуватись на F-16, потрібне політичне рішення – Ігнат
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Речник Командування Повітряних Сил України Юрій Ігнат зазначив, що для початку тренувань українських військових на винищувачах F-16 потрібне політичне рішення, щоб Повітряні сили почали процес підготовки. Про це він повідомив у ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини", передає УНН.
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"Ми плануємо перевести всіх пілотів. Нам потрібно навчити всіх. Але визначено командувачем Повітряних Сил пілотів, які вже мають певний рівень англійської мови, бойовий досвід, і це молоді пілоти. Вони готові вже хоч завтра воювати. Тут потрібне політичне рішення, щоб ми почали процес підготовки і наземного персоналу, це офіцери бойового управління, військові інженери. Кілька десятків пілотів готові вже воювати”, - сказав Ігнат.
Нагадаємо
Раніше Юрій Ігнат повідомляв, що росія під час останніх ударів по Україні використала нещодавно виготовлені ракети.