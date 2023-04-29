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КИЇВ. 30 квітня. УНН. У рф вичерпується запас ракет, проте вони ще можуть і продовжують виготовляти певні типи цієї зброї. І ті рештки, що були знайдені під час останньої атаки, говорять про те, що це нещодавно виготовлені ракети. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає УНН.

Цитата

"Ми знаємо, що небагато залишилось ракет у росіян, хоча вони продовжують їх виготовляти. Ті рештки, що були знайдені під час крайніх ударів, говорять про те, що це свіжі ракети. Виготовлялись вони восени, є й зимові варіанти запчастин. Ворог продовжує їх випускати, але темпи виробництва не будуть високими. Це технологічна зброя, і швидко вона не робиться. Але, на жаль, виготовляють і далі", — сказав Ігнат.

Нагадаємо

У Повітряних силах розповіли про тактику нічних ударів армії рф.

Українські Національні Новини

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