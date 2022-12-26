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Є бажання святкувати, але немає новорічного настрою: психологи дали поради

Є бажання святкувати, але немає новорічного настрою: психологи дали поради

Київ • УНН

 • 759329 перегляди

КИЇВ. 26 грудня. УНН. Цьогоріч багато українців зіткнулися з ситуацією, коли є бажання святкувати Новий рік, але досі не з'явився відповідний настрій. Від чого це залежить та як створити собі відчуття свята, журналісту УНН розповіли психологи.

Цитата

"Не потрібно тиснути на себе, можна святкувати настільки, наскільки є сили, можливості та бажання. Також треба забезпечити ресурсні заняття. Крім базових речей (сон, харчування, фізична активність), необхідні регулярні ресурсні активності. Тобто, це те, що піднімає настрій, дає відчуття відпочинку і можливість переключитися та відновитися. Це важливо для нашого фізичного та психічного здоров'я. Святкування та традиції також можуть бути одним з ресурсних занять. Для нашого мозку важливі ритуали, це дає відчуття безпеки і комфорту. Свято це також ритуал: підготовка, очікування, обмін подарунками, святкові звички", – зазначила психолог Явтушкевич Анна.

Також для підняття святкового настрою можна задіяти речі, які органи чуття асоціюють зі святом:

- аромат: імбирні пряники, цитрусові, хвоя, ароматичні свічки;
- смак: приготування або купівля святкових страв;
- слух: музика, що асоціюється із різдвяно-новорічним періодом;
- тілесні відчуття: загорнутися у теплий плед, забезпечити відчуття затишку і безпеки;
- зір: фільми чи серіали, що нагадують про свято.

"Можливо в цей період просто хочеться відпочити і зробити щось корисне для себе. І це теж гарний варіант провести свята", – додає психолог.

Психотерапевт Олена Єрмоленко зазначила, що спочатку потрібно усвідомити, що росія на чолі з путіним “вкрала в нас свято”, та дозволити собі прожити злість, розчарування і спустошення. Адже ігнорувати ці відчуття небезпечно для організму, і, зокрема, для психіки.

"Неможливо натягнути посмішку і радіти, коли всередині важко, для організму це ще гірше. Якщо дозволити собі проживати спектр умовно “негативних” емоцій, то прийде звільнення і новорічний настрій з’явитися сам по собі. Емоції приходять для того, щоб піти. Життя триває і є речі, які від нас не залежать, ніхто не зможе зупинити війну, але кожен може вплинути на свій настрій. Дайте собі час поплакати, а потім заваріть чаю і скажіть собі: “це пройде, головне, що я є у себе, ми впораємось, давай спробуємо приготувати “олів’є”, увімкнути “один вдома”, я тебе люблю і давай будемо жити”. Ми не знаємо, як буде завтра, але в нас є сьогодні, яке залежить від кожного з нас. Тож, святкуємо ворогам назло", – радить Єрмоленко.

Нагадаємо

Психолог розповіла, чому в умовах війни не варто відмовлятися від святкування.

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