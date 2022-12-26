Є бажання святкувати, але немає новорічного настрою: психологи дали поради
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Цьогоріч багато українців зіткнулися з ситуацією, коли є бажання святкувати Новий рік, але досі не з'явився відповідний настрій. Від чого це залежить та як створити собі відчуття свята, журналісту УНН розповіли психологи.
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"Не потрібно тиснути на себе, можна святкувати настільки, наскільки є сили, можливості та бажання. Також треба забезпечити ресурсні заняття. Крім базових речей (сон, харчування, фізична активність), необхідні регулярні ресурсні активності. Тобто, це те, що піднімає настрій, дає відчуття відпочинку і можливість переключитися та відновитися. Це важливо для нашого фізичного та психічного здоров'я. Святкування та традиції також можуть бути одним з ресурсних занять. Для нашого мозку важливі ритуали, це дає відчуття безпеки і комфорту. Свято це також ритуал: підготовка, очікування, обмін подарунками, святкові звички", – зазначила психолог Явтушкевич Анна.
Також для підняття святкового настрою можна задіяти речі, які органи чуття асоціюють зі святом:
- аромат: імбирні пряники, цитрусові, хвоя, ароматичні свічки;
- смак: приготування або купівля святкових страв;
- слух: музика, що асоціюється із різдвяно-новорічним періодом;
- тілесні відчуття: загорнутися у теплий плед, забезпечити відчуття затишку і безпеки;
- зір: фільми чи серіали, що нагадують про свято.
"Можливо в цей період просто хочеться відпочити і зробити щось корисне для себе. І це теж гарний варіант провести свята", – додає психолог.
Психотерапевт Олена Єрмоленко зазначила, що спочатку потрібно усвідомити, що росія на чолі з путіним “вкрала в нас свято”, та дозволити собі прожити злість, розчарування і спустошення. Адже ігнорувати ці відчуття небезпечно для організму, і, зокрема, для психіки.
"Неможливо натягнути посмішку і радіти, коли всередині важко, для організму це ще гірше. Якщо дозволити собі проживати спектр умовно “негативних” емоцій, то прийде звільнення і новорічний настрій з’явитися сам по собі. Емоції приходять для того, щоб піти. Життя триває і є речі, які від нас не залежать, ніхто не зможе зупинити війну, але кожен може вплинути на свій настрій. Дайте собі час поплакати, а потім заваріть чаю і скажіть собі: “це пройде, головне, що я є у себе, ми впораємось, давай спробуємо приготувати “олів’є”, увімкнути “один вдома”, я тебе люблю і давай будемо жити”. Ми не знаємо, як буде завтра, але в нас є сьогодні, яке залежить від кожного з нас. Тож, святкуємо ворогам назло", – радить Єрмоленко.
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