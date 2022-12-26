Есть желание праздновать, но нет новогоднего настроения: психологи дали советы

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"Не нужно давить на себя, можно праздновать настолько, насколько есть силы, возможности и желания. Также нужно обеспечить ресурсные занятия. Кроме базовых вещей (сон, питание, физическая активность), необходимы регулярные ресурсные активности. Это то, что поднимает настроение, дает ощущение отдыха и возможность переключиться и восстановиться. Это важно для нашего физического и психического здоровья. Празднование и традиции также могут быть одним из ресурсных занятий. Для нашего мозга важны ритуалы, это дает ощущение безопасности и комфорта. Праздник это также ритуал: подготовка, ожидание, обмен подарками, праздничные привычки", – отметила психолог Анна Явтушкевич.

Также для поднятия праздничного настроения можно задействовать вещи, которые органы чувств ассоциируют с праздником:

– аромат: имбирные пряники, цитрусовые, хвоя, ароматические свечи;

– вкус: приготовление или покупка праздничных блюд;

– слух: музыка, ассоциирующаяся с рождественско-новогодним периодом;

– телесные ощущения: завернуться в теплый плед, обеспечить ощущение уюта и безопасности;

– зрение: фильмы или сериалы, напоминающие о празднике.

"Возможно в этот период просто хочется отдохнуть и сделать что-то полезное для себя. И это тоже хороший вариант провести праздники", – добавляет психолог.

Психотерапевт Елена Ермоленко отметила, что сначала нужно осознать, что россия во главе с путиным “украла у нас праздник”, и позволить себе прожить злобу, разочарование и опустошение. Ведь игнорировать эти ощущения небезопасно для организма и, в частности, для психики.

"Невозможно натянуть улыбку и радоваться, когда внутри трудно, для организма это еще хуже. Если позволить себе проживать спектр условно “отрицательных” эмоций, то придет освобождение и новогоднее настроение появиться само по себе. Эмоции приходят для того, чтобы уйти, жизнь продолжается и есть вещи, которые от нас не зависят, никто не сможет остановить войну, но каждый может повлиять на свое настроение, дайте себе время поплакать, а затем заварите чай и скажите себе: “это пройдет, главное, что я есть у себя, мы справимся, давай попробуем приготовить “оливье”, включить “один дома”, я тебя люблю и давай будем жить”. Мы не знаем, как будет завтра, но у нас есть сегодня, которое зависит от каждого из нас. Итак, празднуем врагам назло", – советует Ермоленко.

Напомним

Психолог рассказала, почему в условиях войны не стоит отказываться от празднования.