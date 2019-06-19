Ястремська у трисетовому матчі поступилася на старті "Прем'єру" в Бірмінгемі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. На турнірі WTA Premier в Бірмінгемі з трав'яним покриттям кортів відбулося протистояння першого кола основної сітки за участі українки Даяни Ястремської та 19 ракетки світу з Німеччини Юлії Гьоргес, передає кореспондент УНН.
Стартова партія пройшла за п'яти брейків три з яких були на користь українки. На початку наступного сету ще один брейк одеситки допоміг їй вести значну частину шляху. Однак згодом стався переможний момент у грі – німкеня виграла два гейми на подачі нашої землячки і була кращою у вирішальному сеті.
Як наслідок 6:3, 4:6, 3:6 на користь восьмої сіяної Гьоргес, яка отримала путівку в 1/8 фіналу.
Додамо, в основній сітці одиночного розряду серед українок залишилась тільки Леся Цуренко, яка сьогодні ввечері проведе баталію із Дженніфер Бреді із США.