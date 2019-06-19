Ястремская в трехсетовом матче уступила на старте "Премьеры" в Бирмингеме

Стартовая партия прошла по пяти брейков три из которых были в пользу украинского. В начале следующего сета еще один брейк одесситки помог ей вести значительную часть пути. Однако впоследствии произошел победный момент в игре — немка выиграла два гейма на подаче нашей землячки и была лучшей в решающем сете.

В результате 6:3, 4:6, 3:6 в пользу восьмой сеяной Гёргес, которая получила путевку в 1/8 финала.

Добавим, в основной сетке одиночного разряда среди украинок осталась только Леся Цуренко, которая сегодня вечером проведет баталию с Дженнифер Брэди из США.