Ястремська перемогла екс-першу ракетку світу на турнірі в Люксембурзі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. На хардовому турнірі WTA у Люксембурзі пройшло протистояння другого кола за участі 18-річної українки Даяни Ястремської та титулованої іспанки Гарбіньє Мугуруси, повідомляє кореспондент УНН.
Два виграні гейми на чужій подачі наприкінці першої партії дозволили повести Ястремській у рахунку – 6:2. У першій половині другого сету суперниці обмінювалися брейками в рівній мірі. Вирішальний програний гейм на своїй подачі мала 2-га сіяна, як наслідок 6:3 на користь нашої спортсменки у грі проти екс-першої ракетки світу та переможниці 11 турнірів WTA за кар'єру.
Відзначимо, що одеситка мала тотальну перевагу за таким компонентом, як "віннерси" – 26:5.
Додамо також, у чвертьфіналі турніру 18-річна тенісистка зійдеться із росіянкою Маргаритою Гаспарян (124 ракетка світу).
Як повідомляв УНН, Ястремська стала переможницею змагань WTA у Гонконзі.