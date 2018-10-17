Ястремская победила экс-первую ракетку мира на турнире в Люксембурге

Два выигранные геймы на чужой подаче в конце первой партии позволили повести Ястремской в счете - 6: 2. В первой половине второго сета соперницы обменивались брейками в равной степени. Решающий проигранный гейм на своей подаче имела 2-я сеяная, как следствие 6:3 в пользу нашей спортсменки в игре против экс-первой ракетки мира и победительницы 11 турниров WTA за карьеру.

Отметим, что одесситка имела тотальное преимущество по такому компоненту, как "виннерсы"- 26:5.

Добавим также, в четвертьфинале турнира 18-летняя теннисистка сойдется с россиянкой Маргаритой Гаспарян (124 ракетка мира).

Как сообщал УНН, Ястремская стала победительницей соревнований WTA в Гонконге.