Ярославський закликав глав МВС, СБУ і Генпрокурори покарати винних у нападі на міжнародного партнера DCH

Раніше на сайті Харківської міськради з’явилася інформація про цей напад.

Як відомо, Blacksea Consortium виконує роботи по будівництву автомагістралі, яка з’єднає Салтівку з центром міста. А DCH є стратегічним партнером корпорації Makyol в Україні.

За інформацією міськради, в результаті нападу з використанням пляшок з запалювальною сумішшю були серйозно пошкоджені три вантажних автомобіля, при цьому будівництво триває.

“Нам складно пояснити нашому міжнародного партнера, чому замість обіцяного владою режиму найбільшого сприяння для бізнесу, він з перших же кроків стикається зі злочинністю і не може спокійно виконати свою роботу. Тому прошу Вас відновити правопорядок та забезпечити дотримання законності стосовно харківському проекту Makyol в Україні, а також покарати винних у сьогоднішній спробі підпалу”, — сказано у зверненні Олександра Ярославського до міністра внутрішніх справ Арсену Авакову, голові СБУ Івану Баканову, генеральному прокурору Ірині Венедиктовій.

Ярославський також підкреслив у документі, що запросив Makyol в Україну для участі в національному проекті “Велике будівництво”, який ініційовано і знаходиться під особистим контролем Президента Володимира Зеленського. І що готовий разом зі своїм партнером “зшивати” країну новими дорогами.

“DCH багато років системно займається залученням в Україну іноземних інвесторів для спільної реалізації проектів, і ми завжди послідовно захищаємо і відстоюємо інтереси всіх наших партнерів. Тому що тим самим ми захищаємо інвестиційний імідж нашої країни і намагаємося підвищити інвестиційну привабливість нашої економіки”, — пише бізнесмен. І робить висновок: “Те, як вирішиться ситуація у Харкові, на довгий час стане маркером для всіх міжнародних компаній — можна або не можна вести справи нашій країні”.

Олександр Ярославських входить в топ-10 українських бізнесменів за версією Forbes Ukraine. Йому належить група DCH має більш, ніж 20-річну історію і володіє диверсифікованим інвестиційним портфелем, до яких входять активи таких секторів, як фінанси, промисловість, транспорт, девелопмент, будівництво і ін. DCH відома своєю практикою захисту інтересів таких міжнародних компаній як BNP Paribas, Apolla, Citigroup та ін.