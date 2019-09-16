Ярославський: використання статусу нардепа для тиску на правоохоронні органи має залишитися в минулому

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Київ • УНН

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КИЇВ. 16 вересня. УНН. Власник і президент групи DCH Олександр Ярославський звернувся до Президента України, Верховної Ради України та правоохоронців із офіційним листом щодо відшкодування боргів групи АІС на загальну суму близько 100 млн дол. перед DCH як кредитором-правонаступником "УкрСиббанку", передає УНН.

Документ розміщений на корпоративному сайті DCH разом з супровідним текстом. Серед правоохоронних органів-адресатів: Генеральна прокуратура України, Міністерство внутрішніх справ України, Національне антикорупційне бюро України та Державне бюро розслідувань.

"У своєму листі Олександр Ярославський вказує на очевидні зловживання народними депутатами України нового скликання своїм депутатським статусом для чинення тиску на DCH як кредитора в інтересах бенефіціарів групи компанії АІС - ексдепутатів ВР Дмитра Святаша та Василя Полякова. У документі наголошується також, що в даний час в рамках кримінального провадження у справі відшкодування боргів АІС:

Василю Полякову пред'явлено підозру в шахрайстві,

обом бенефіціарам АІС обмежена свобода пересування,

посадові особи АІС знаходяться під цілодобовим домашнім арештом.

У той же час, боржники роблять спроби уникнути відповідальності в "кращих" корупційних традиціях", - сказано в супровідному тексті до скан-копії листа, розміщеної на сайті DCH.

"Дуже дивно читати листи за підписом депутатів Верховної Ради України, які намагаються підмінити собою суд і займаються адвокацією недобросовісних боржників. Так само, як огидно спостерігати за імітацією керівництвом АІС мітингів під стінами владних структур. На глибоке переконання колективу групи DCH, практика використання статусу депутата Верховної Ради України в особистих цілях і для тиску на правоохоронні органи повинна залишитися в минулому, а народні обранці повинні зосередитися на законотворчості та представництві інтересів народу України", - сказано в листі Олександра Ярославського.

Група DCH звертає також увагу Президента України, депутатського корпусу ВР, правоохоронних та антикорупційних органів на те, наскільки згубна для інвестиційної привабливості України ситуація, коли права кредиторів системно порушуються при видимому потуранні державної влади. І наскільки важливо продемонструвати політичну волю в справі захисту українською державою законних інтересів бізнесу - "в тому числі, на прикладі ситуації з відшкодуванням багатомільйонних боргів АІС, від повернення яких бенефіціари цієї групи ухиляються вже 12 років".

"Політичний вплив на господарські відносини неприпустимий в демократичній сучасній державі. А дискримінація кредиторів істотно погіршує інвестиційну привабливість країни і перспективи її економічного зростання. Переконаний, що при чесному і прозорому розгляді справи по боргах АІС суд прийме об'єктивне справедливе рішення, а світ побачить реальний потужний приклад того, як українська влада будує правову державу і захищає законні інтереси бізнесу", - пише Ярославський.

Раніше в ЗМІ пройшла інформація про звернення 20 депутатів до новопризначеного генерального прокурора Руслана Рябошапки. Як раніше заявив за підсумками власного розслідування депутат Олександр Дубінський в своєму відеоблозі, він багато разів зустрічав екс-депутата Дмитра Святаша в Раді нового скликання: він як один з бенефіціарів автокорпорації АІС збирав підписи депутатів нового скликання під листом на адресу нового генпрокурора Руслана Рябошапки з вимогою з'ясувати законність розслідування генпрокуратури у справі про ухилення від повернення кредитів.

У своєму відео Дубінський розкрив приховані в інформації ЗМІ прізвища депутатів-підписантів звернення, серед яких виявилися такі ж боржники перед банками, як і сам Святаш, які намагаються уникнути повернення боргів перед банками. Також депутат Дубінський повідомив, що Святаш організував систему тиску і залякування суддів, правоохоронних та антикорупційних органів за допомогою фальшивих акцій протесту, які сам фінансував.

Як зазначив Дубінський, за допомогою такого тиску, використовуючи депутатський мандат, Святаш намагався протидіяти законним рішенням про вилучення майна, яке було закладено по кредитах.

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