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Дубинский: экс-нардеп Святаш не хочет возвращать кредиты и пытается "кошмарить" судей и правоохранителей

Дубинский: экс-нардеп Святаш не хочет возвращать кредиты и пытается "кошмарить" судей и правоохранителей

Киев  •  УНН

 • 23749 просмотра

КИЕВ. 16 сентября. УНН. Экс-нардеп Дмитрий Святаш, являющийся одним из основателей и владельцев автомобильной корпорации АИС, организовал системное давление на судей, прокуратуру и антикоррупционные органы с целью избежать погашения кредитов. Об этом по итогам собственного расследования заявил действующий нароный депутат Украины Александр Дубинский в своем видеоблоге, передает УНН.

“На этой неделе я господина Святаша раза три видел под куполом в парламенте. Он что-то подписывал. И думаю: что он там ходит? Выяснилось, что ходит он, чтобы написать обращение 20 народных депутатов, генпрокурору новому, Рябошапке, с требованием проверить правильно прокуратура расследует дело об уклонении от уплаты кредитов”, — рассказал Дубинский, отметив, что вскоре в СМИ появилось письмо на имя генпрокурора Руслана Рябошапки за подписью 20 избранников.

Дубинский отметил, что в обнародованном в СМИ письме были скрыты фамилии подписантов и назвал этих людей поименно, подчеркнув, что среди них много недобросовестных должников.

“20 депутатов обратились к Рябошапке с требованием проверить законно ли ... не возвращать кредит. Ну, не знаю законно или не законно. Но вопрос в том, что нечего скрывать свои фамилии, потому что мы и так узнаем. Среди депутатов я себе записал: Загороднюк, Мамка, Мамаян, Павленко, Скорик, Ефимов Максим, Борт, Бондар. В общем те люди, которые точно так же как и Поляков со Святашем „светились“ в деле о невозвратных кредитах, которые сейчас с помощью вот таких вот обращений пытаются влиять на новую власть, а еще недавно проводили против нее митинги”, — рассказал Дубинский.

Ранее Александр Дубинский сообщил, что располагает доказательствами, что Cвяташ системно финансирует организацию проплаченных митингов.

“Я с людьми общаюсь, а они говорят: у нас митинги идут, мы вам дадим документы, кто их организовывал. Смотрю, а организаторы и исполнители все те же самые, которые были под „1+1“. И финансирует все это Дмитрий Святаш. Только в данной ситуации он уже пытается митингами задавить суды, ГБР, прокуратуру и Агентство по управлению активами (АРМА), потому что у него изымают его имущество, которое было в залоге у одного из банков”, — уточнил Дубинский. И отметил, что недобросовестным должникам банков при Президенте Владимире Зеленском больше не удастся уходить от ответственности: “При новой власти долги придется отдавать”.

Напомним, что речь идет о задолженности по кредитам, которые владельцы автокорпорации АИС Дмитрий Святаш и Василий Поляков взяли в УкрСиббанке более 10 лет назад, и право требования которых ныне принадлежит группе DCH. Общая сумма обязательств за эти годы достигла 100 млн долларов.

Как известно, Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики делегировал Александра Дубинского, известного журналиста-расследователя правонарушений в финансовом секторе, в конкурсную комиссию по отбору независимых членов наблюдательных советов банков. Конкурсная комиссия состоит из 5 представителей (3 — от Кабинета Министров Украины, 1 — от Президента и 1 — от профильного комитета Рады).

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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