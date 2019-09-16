Дубінський: екснардеп Святаш не хоче повертати кредити і намагається "кошмарити" суддів і правоохоронців

"На цьому тижні я пана Святаша рази три бачив під куполом в парламенті. Він щось підписував. І думаю: що він там ходить? З'ясувалося, що ходить він, щоб написати звернення 20 народних депутатів, генпрокурору новому, Рябошапці, з вимогою перевірити, чи правильно прокуратура розслідує справу про ухилення від сплати кредитів", - розповів Дубінський, зазначивши, що незабаром в ЗМІ з'явився лист на ім'я генпрокурора Руслана Рябошапки за підписом 20 обранців.

Дубінський зазначив, що в оприлюдненому в ЗМІ листі були приховані прізвища підписантів і назвав цих людей поіменно, наголосивши, що серед них багато недобросовісних боржників.

"20 депутатів звернулися до Рябошапки з вимогою перевірити чи законно ... не повертати кредит. Ну, не знаю законно чи не законно. Але питання в тому, що нема чого приховувати свої прізвища, бо ми і так дізнаємося. Серед депутатів я собі записав: Загороднюк, Мамка, Мамаян, Павленко, Скорик, Єфімов Максим, Борт, Бондар. Загалом ті люди, які точно так само як і Поляков зі Святашем "світилися" у справі про неповернені кредити, які зараз за допомогою ось таких ось звернень намагаються впливати на нову владу, а ще недавно проводили проти неї мітинги", - розповів Дубінський.

Раніше Олександр Дубінський повідомив, що має докази, що Cвяташ системно фінансує організацію проплачених мітингів.

"Я з людьми спілкуюся, а вони кажуть: у нас мітинги йдуть, ми вам дамо документи, хто їх організовував. Дивлюся, а організатори та виконавці все ті ж самі, які були під "1 + 1". І фінансує все це Дмитро Святаш. Тільки в даній ситуації він вже намагається мітингами задавити суди, ДБР, прокуратуру і Агентство з управління активами (АРМА), тому що у нього вилучають його майно, яке було в заставі у одного з банків", - уточнив Дубінський. І зазначив, що недобросовісним боржникам банків при Президентові Володимиру Зеленському більше не вдасться уникнути відповідальності: "За нової влади борги доведеться віддавати".

Нагадаємо, що мова йде про заборгованість за кредитами, які власники автокорпорації АІС Дмитро Святаш і Василь Поляков взяли в УкрСиббанку більше 10 років тому, і право вимоги яких нині належить групі DCH. Загальна сума зобов'язань за ці роки досягла 100 млн доларів.

Як відомо, Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики делегував Олександра Дубінського, відомого журналіста-розслідувача правопорушень у фінансовому секторі, в конкурсну комісію з відбору незалежних членів наглядових рад банків. Конкурсна комісія складається з 5 представників (3 - від Кабінету Міністрів України, 1 - від Президента і 1 - від профільного комітету Ради).