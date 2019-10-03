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Ярославський підтвердив готовність інвестувати в модернізацію аеропорту Дніпра

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Група DCH Олександра Ярославського готова використовувати свій досвід будівництва та розвитку харківського аеропорту для реконструкції повітряних воріт міста-мільйонника Дніпра. Про це бізнесмен заявив під час зустрічі з главою області Олександром Бондаренком, повідомила пресслужба Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Ярославський підтвердив готовність інвестувати в модернізацію аеропорту Дніпра

"Сучасний міжнародний аеропорт - один з головних пріоритетів роботи Дніпропетровської ОДА. Реконструкція аеропорту, який вже давно морально і фізично застарів, дасть імпульс розвитку всієї області. Це нові можливості для бізнесу, туризму, в цілому економіки регіону", - зазначив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко.

Власник і президент групи DCH Олександр Ярославський так резюмував підсумки спілкування з новим керівником регіону: "Сьогодні відбулася дуже конструктивна розмова, і я сподіваюся, що вона виллється в конкретні результати, тобто, в початок будівництва аеропорту в Дніпрі. Нас нічого не тримає. Єдине питання, яке залишається відкритим, - це виділення бюджетних грошей на будівництво злітної смуги та аеродромних споруд. Сьогодні ми розставили всі крапки над "і", подивилися один одному в очі і зрозуміли, чим кожен повинен займатися. Рухаємося далі".

Бізнесмен заявив, що готовий інвестувати в модернізацію міжнародного аеропорту "Дніпро" відразу ж після підтвердження виділення державою фінансування, необхідного для будівництва нової "злітки".

"Я неодноразово підтверджував, що готовий використовувати наш досвід будівництва та розвитку Міжнародного аеропорту "Харків" для користі громади Дніпра, прилеглих регіонів, всієї України. Як тільки буде фактично виділено і зафіксовано в Держбюджеті-2020 повноцінне фінансування будівництва злітно-посадкової смуги, DCH як приватний інвестор може розпочинати роботи по зведенню аеровокзального комплексу", - сказав на зустрічі з головою Дніпропетровської області президент групи DCH Олександр Ярославський.

Міжнародний аеропорт "Дніпро" в минулому році відзначив своє 75-річчя, його інфраструктура зношена фізично і застаріла морально. Остання реконструкція ЗПС проводилася близько 30 років тому. За перші шість місяців 2019 року аеропорт міста-мільйонника зміг обслужити лише близько 150 тис. мандрівників, що в рази нижче його потенціалу. Жителі Дніпра змушені користуватися аеропортами інших регіонів України для здійснення ділових або туристичних поїздок, здійснюючи далекі переїзди з пересадками.

Група DCH має успішний досвід модернізації міжнародного аеропорту "Харків" і його подальшої експлуатації, розвитку стратегічного партнерства з найбільшими авіаперевізниками, які пов'язують місто регулярними прямими перельотами в ключові європейські ділові і культурні столиці, на популярні курорти. На початку жовтня 2019 року аеропорт Ярославського в Харкові урочисто зустрів свого мільйонного пасажира.

Міжнародний аеропорт "Дніпро" після реконструкції та будівництва нової злітно-посадкової смуги довжиною 3200 м також буде здатний приймати сучасні повітряні лайнери всіх типів, в тому числі Боїнг 777. Аеропорт буде обладнаний новітніми системами навігації, метеорологічним і світлосигнальним обладнанням. Новий міжнародний термінал і VIP-термінал в єдиному комплексі отримають високу пропускну здатність - до 3 млн мандрівників на рік.

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