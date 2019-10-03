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Ярославский подтвердил готовность инвестировать в модернизацию аэропорта Днепра

Киев • УНН

 • 9264 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. Группа DCH Александра Ярославского готова использовать свой опыт строительства и развития харьковского аэропорта для реконструкции воздушных ворот города-миллионника Днепр. Об этом бизнесмен заявил во время встречи с главой области Александром Бондаренко, сообщила пресс-служба Днепропетровской областной государственной администрации.

Ярославский подтвердил готовность инвестировать в модернизацию аэропорта Днепра

“Современный международный аэропорт — один из главных приоритетов работы Днепропетровской ОГА. Реконструкция аэропорта, который уже давно морально и физически устарел, даст импульс развитию всей области. Это новые возможности для бизнеса, туризма, в целом экономики региона”, — отметил председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко.

Владелец и президент группы DCH Александр Ярославский так резюмировал итоги общения с новым руководителем региона: “Сегодня состоялась очень конструктивная беседа, и я надеюсь, что она выльется в конкретные результаты, то есть, в начало строительства аэропорта в Днепре. Нас ничего не держит. Единственный вопрос, который остается открытым, — это выделение бюджетных денег на строительство взлетной полосы и аэродромных сооружений. Сегодня мы расставили все точки над „И“, посмотрели друг другу в глаза и поняли, чем каждый должен заниматься. Двигаемся дальше”.

Бизнесмен заявил, что готов инвестировать в модернизацию международного аэропорта “Днепр” сразу же после подтверждения выделения государством финансирования, необходимого для строительства новой “взлетки”.

“Я неоднократно подтверждал, что готов использовать наш опыт строительства и развития Международного аэропорта „Харьков“ для пользы громады Днепра, прилегающих регионов, всей Украины. Как только будет фактически выделено и зафиксировано в Госбюджете-2020 полноценное финансирование строительства взлетно-посадочной полосы, DCH как частный инвестор может начинать работы по возведению аэровокзального комплекса”, — сказал на встрече с главой Днепропетровской области президент группы DCH Александр Ярославский.

Международный аэропорт “Днепр” в прошлом году отметил свое 75-летие, его инфраструктура изношена физически и устарела морально. Последняя реконструкция ВПП проводилась около 30 лет тому назад. За первые шесть месяцев 2019 года аэропорт города-миллионника смог обслужить всего лишь около 150 тыс путешественников, что в разы ниже его потенциала. Жители Днепра вынуждены пользоваться аэропортами других регионов Украины для совершения деловых или туристических поездок, совершая дальние переезды с пересадками.

Группа DCH имеет успешный опыт модернизации международного аэропорта “Харьков” и его дальнейшей эксплуатации, развития стратегического партнерства с крупнейшими авиаперевозчиками, которые связывают город регулярными прямыми перелетами в ключевые европейские деловые и культурные столицы, на популярные курорты. В начале октября 2019 года аэропорт Ярославского в Харькове торжественно встретил своего миллионного пассажира.

Международный аэропорт “Днепр” после реконструкции и строительства новой взлетно-посадочной полосы длиной 3200 м также будет способен принимать современные воздушные лайнеры всех типов, в том числе Боинг 777. Аэропорт будет оборудован новейшими системами навигации, метеорологическим и светосигнальным оборудованием. Новый международный терминал и VIP-терминал в едином комплексе получат высокую пропускную способность — до 3 млн путешественников в год.

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