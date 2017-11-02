Ярославський може значно вплинути на вибори мера Харкова - ЗМІ

ukru
18:53 • 65746 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 15:10 • 84045 перегляди

"Рамштайн": Британія анонсувала нову зустріч контактної групи з питань оборони України на 11 квітня

27 березня, 14:09 • 111312 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

27 березня, 13:58 • 120065 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

Ексклюзив
27 березня, 12:45 • 169314 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Ексклюзив
27 березня, 12:33 • 120958 перегляди

Чому роботодавці віддають перевагу міленіалам: особливості поведінки зумерів на співбесідах

Ексклюзив
27 березня, 11:15 • 109701 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

Ексклюзив
27 березня, 08:19 • 133780 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

27 березня, 08:00 • 121219 перегляди

У "Резерв+" стали доступні нові типи відстрочок: кого це стосується

Ексклюзив
27 березня, 07:23 • 123363 перегляди

МОЗ планує регулювати ціни на безрецептурні ліки: в ОП застерігають про ризики

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1 м/с
62 %
752 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

27 березня, 13:17 • 84555 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 126122 перегляди
Саміт "Коаліції охочих" розглядав конкретні кроки зміцнення України - Тихий

Саміт "Коаліції охочих" розглядав конкретні кроки зміцнення України - Тихий

17:24 • 43240 перегляди
Україна хоче отримати ліцензії на виробництво зброї від партнерів і готова ділитися своїми технологіями - Зеленський

Україна хоче отримати ліцензії на виробництво зброї від партнерів і готова ділитися своїми технологіями - Зеленський

17:43 • 51002 перегляди
Україна продовжує працювати з американською стороною і ділиться інформацією - Тихий

Україна продовжує працювати з американською стороною і ділиться інформацією - Тихий

18:10 • 43731 перегляди
Публікації
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

18:53 • 65748 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 126122 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 169314 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

27 березня, 09:17 • 198439 перегляди
Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ексклюзив

27 березня, 07:13 • 208902 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

27 березня, 13:17 • 84555 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

27 березня, 10:19 • 115747 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 141966 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 131656 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 162189 перегляди
Актуальне
Ярославський може значно вплинути на вибори мера Харкова - ЗМІ

Ярославський може значно вплинути на вибори мера Харкова - ЗМІ

Київ • УНН

 • 12021 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Фігура відомого українського бізнесмена Олександра Ярославського може стати ключовою на найближчих місцевих виборах в Харкові, його рідному місті. Про це пише інтернет-видання Голос.UA, передає УНН.

"Навіщо це Олександру Ярославському, люблячому підкреслювати, що він тільки бізнесмен і не любить політику? Просто програвати він не любить ще більше. І вміє робити висновки з поразок: в даному випадку, що для ведення бізнесу ключовим моментом є те, хто в місті займає крісло мера .... У 2010 році на виборах мера Ярославський закликав не голосувати за Кернеса, а на парламентських виборах 2012 року на одному з харківських округів надавав підтримку опозиційному до мера кандидату. Але тепер він розуміє, що таких півзаходів мало, і для перемоги треба вступати в боротьбу з усією серйозністю ...", - йдеться в статті.

Журналісти згадують, що протистояння бізнесмена з нинішнім мером Харкова стосувалося заяв і дій Геннадія Кернеса щодо відродженого Ярославським клубу "Металіст" і перебудованого їм же до Євро-2012 однойменного стадіону.

"Чому вся Україна чує мера Харкова? Скажіть, що це за поп-зірка така? Може, пора йому вуха надерти? Команда грає, виступає в єврокубках, все прекрасно і добре. Та ні, якась незрозуміла істота влазить і починає бити всю країну" , - цитує видання одне з висловлювань Ярославського, зроблене в той час.

Тоді ж бізнесмен зробив і більш різку заяву: "Кернес сказав, що я продав і зрадив своїх партнерів. Це взагалі ні в які рамки не лізе! Знаєте, всі мої партнери - живі-здорові, всі - відомі люди з відомими прізвищами ... тобто з усіма можна зв'язатися і з'ясувати, "продавав" чи я когось. Найбільш вражаюче і найсмішніше те, що ці слова належать особі, що відома в Харкові як примітивний стукач, який повинен був сидіти в тюрмі, однак його залишили в СІЗО, тому що наші правоохоронні органи зрозуміли, що Кернес - цінний інформатор. Тому тримали його поруч".

Зараз, нагадує Голос.UA, у фанатів фактично знищеного з тих пір і втратившого професійний статус харківського ФК "Металіст" з'явилася надія на його повернення під керуванням Олександра Ярославського.

"Генпрокурор Юрій Луценко заявив про повернення футбольного клубу "Металіст" у власність держави ... Фахівці резонно вважають, що націоналізація може бути першим кроком до повернення О.Ярославського. "Металіст" для нього - це, перш за все, історія успіху, імідж прекрасного керівника ... Тріумфальне повернення в "Металіст" може бути дуже корисним для залучення голосів харків'ян на наступних виборах", - вважають автори статті.

Журналісти Голос.UA не сумніваються в тому, що шанси на перемогу на виборах у Олександра Ярославського досить високі.

"Кернес сьогодні є, а завтра немає, а я буду завжди", - цитує Ярославського видання.

На думку автора статті, політичні перспективи бізнесмена підкріплені підтримкою Києва.

"Крім грошей та іміджу, для успіху на місцевих виборах в Україні є дуже важливою ще одна складова: підтримка державної вертикалі влади. Як людина досвідчена, Ярославський це знає. І, судячи зі статей, які регулярно з'являються в місцевих і всеукраїнських ЗМІ, в напрямку забезпечення себе підтримкою губернатора області та голови Адміністрації президента, він теж посилено працює ...", - пише видання.

Як відомо, Олександр Ярославський є одним з найбільш великих інвесторів Харківщини (за останні п'ять років він вклав в регіон більше $ 1 млрд - ред.) і залучає в регіон і Україну в цілому інших інвесторів. Зокрема, мова йде про контакти із західною діловою елітою - наприклад, про плани спільної c корпорацією Glencore покупки харківського "Турбоатома" за участю компанії Rothschild&Co. Крім того, Олександр Ярославський має дружні стосуникз іменитими бізнесменами пострадянського простору, серед яких Олег Дерипаска, Роман Абрамович та ін.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Tesla
$276.69
Brent
$73.35
Bitcoin
$87,593.90
S&P 500
$5,697.93
Газ TTF
$41.20
Золото
$3,098.95
Ethereum
$2,018.80