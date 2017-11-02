Ярославський може значно вплинути на вибори мера Харкова - ЗМІ

"Навіщо це Олександру Ярославському, люблячому підкреслювати, що він тільки бізнесмен і не любить політику? Просто програвати він не любить ще більше. І вміє робити висновки з поразок: в даному випадку, що для ведення бізнесу ключовим моментом є те, хто в місті займає крісло мера .... У 2010 році на виборах мера Ярославський закликав не голосувати за Кернеса, а на парламентських виборах 2012 року на одному з харківських округів надавав підтримку опозиційному до мера кандидату. Але тепер він розуміє, що таких півзаходів мало, і для перемоги треба вступати в боротьбу з усією серйозністю ...", - йдеться в статті.

Журналісти згадують, що протистояння бізнесмена з нинішнім мером Харкова стосувалося заяв і дій Геннадія Кернеса щодо відродженого Ярославським клубу "Металіст" і перебудованого їм же до Євро-2012 однойменного стадіону.

"Чому вся Україна чує мера Харкова? Скажіть, що це за поп-зірка така? Може, пора йому вуха надерти? Команда грає, виступає в єврокубках, все прекрасно і добре. Та ні, якась незрозуміла істота влазить і починає бити всю країну" , - цитує видання одне з висловлювань Ярославського, зроблене в той час.

Тоді ж бізнесмен зробив і більш різку заяву: "Кернес сказав, що я продав і зрадив своїх партнерів. Це взагалі ні в які рамки не лізе! Знаєте, всі мої партнери - живі-здорові, всі - відомі люди з відомими прізвищами ... тобто з усіма можна зв'язатися і з'ясувати, "продавав" чи я когось. Найбільш вражаюче і найсмішніше те, що ці слова належать особі, що відома в Харкові як примітивний стукач, який повинен був сидіти в тюрмі, однак його залишили в СІЗО, тому що наші правоохоронні органи зрозуміли, що Кернес - цінний інформатор. Тому тримали його поруч".

Зараз, нагадує Голос.UA, у фанатів фактично знищеного з тих пір і втратившого професійний статус харківського ФК "Металіст" з'явилася надія на його повернення під керуванням Олександра Ярославського.

"Генпрокурор Юрій Луценко заявив про повернення футбольного клубу "Металіст" у власність держави ... Фахівці резонно вважають, що націоналізація може бути першим кроком до повернення О.Ярославського. "Металіст" для нього - це, перш за все, історія успіху, імідж прекрасного керівника ... Тріумфальне повернення в "Металіст" може бути дуже корисним для залучення голосів харків'ян на наступних виборах", - вважають автори статті.

Журналісти Голос.UA не сумніваються в тому, що шанси на перемогу на виборах у Олександра Ярославського досить високі.

"Кернес сьогодні є, а завтра немає, а я буду завжди", - цитує Ярославського видання.

На думку автора статті, політичні перспективи бізнесмена підкріплені підтримкою Києва.

"Крім грошей та іміджу, для успіху на місцевих виборах в Україні є дуже важливою ще одна складова: підтримка державної вертикалі влади. Як людина досвідчена, Ярославський це знає. І, судячи зі статей, які регулярно з'являються в місцевих і всеукраїнських ЗМІ, в напрямку забезпечення себе підтримкою губернатора області та голови Адміністрації президента, він теж посилено працює ...", - пише видання.

Як відомо, Олександр Ярославський є одним з найбільш великих інвесторів Харківщини (за останні п'ять років він вклав в регіон більше $ 1 млрд - ред.) і залучає в регіон і Україну в цілому інших інвесторів. Зокрема, мова йде про контакти із західною діловою елітою - наприклад, про плани спільної c корпорацією Glencore покупки харківського "Турбоатома" за участю компанії Rothschild&Co. Крім того, Олександр Ярославський має дружні стосуникз іменитими бізнесменами пострадянського простору, серед яких Олег Дерипаска, Роман Абрамович та ін.