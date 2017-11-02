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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
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Ярославский может оказать определяющее влияние на выборы мэра Харькова - СМИ

Ярославский может оказать определяющее влияние на выборы мэра Харькова - СМИ

Киев  •  УНН

 • 12015 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Фигура известного украинского бизнесмена Александра Ярославского может стать ключевой на ближайших местных выборах в Харькове, его родном городе. Об этом пишет интернет-издание Голос.UA, передает УНН.

 

"Зачем это Александру Ярославскому, любящему подчеркивать, что он только бизнесмен и не любит политику? Просто проигрывать он не любит еще больше. И умеет делать выводы из поражений: в данном случае, что для ведения бизнеса ключевым моментом является то, кто в городе занимает кресло мэра…. В 2010 году на выборах мэра Ярославский призывал не голосовать за Кернеса, а на парламентских выборах 2012 года на одном из харьковских округов оказывал поддержку оппозиционному к мэру кандидату. Но теперь он понимает, что таких полумер мало, и для победы надо вступать в борьбу со всей серьезностью…", - говорится в статье.

Журналисты вспоминают, что противостояние бизнесмена с нынешним мэром Харькова касалось заявлений и действий Геннадия Кернеса в отношении возрожденного Ярославским клуба "Металлист" и перестроенного им же к Евро-2012 одноименного стадиона.

"Почему вся Украина слышит мэра Харькова? Скажите, что это за поп-звезда такая? Может, пора ему уши надрать? Команда играет, выступает в еврокубках, все прекрасно и хорошо. Да нет, некое непонятное существо влезает и начинает колотить всю страну", - цитирует издание одно из высказываний Ярославского, сделанное в то время.

Тогда же бизнесмен сделал и более резкое заявление: "Кернес сказал, что я продал и предал своих партнеров. Это вообще ни в какие рамки не лезет! Знаете, все мои партнеры - живы-здоровы, все - известные люди с известными фамилиями... То есть со всеми можно связаться и выяснить, "продавал" ли я кого-то. Наиболее впечатляющее и самое смешное то, что эти слова принадлежат особе, известной в Харькове в качестве примитивного стукача, который должен был сидеть в тюрьме, однако его оставили в СИЗО, потому что наши правоохранительные органы поняли, что Кернес - ценный информатор. Поэтому держали его рядом".

Сейчас, напоминает Голос.UA, у фанатов фактически уничтоженного с тех пор и потерявшего профессиональный статус харьковского ФК "Металлист" появилась надежда на его возвращение под управлением Александра Ярославского.

"Генпрокурор Юрий Луценко заявил о возвращении футбольного клуба "Металлист" в собственность государства…

Специалисты резонно полагают, что национализация может быть первым шагом к возвращению Ярославского. А "Металлист" для него – это, прежде всего, история успеха, имидж прекрасного руководителя... Триумфальное возвращение в "Металлист" может быть очень полезным для привлечения голосов харьковчан на следующих выборах", - считают авторы статьи.

Журналисты Голос.UA не сомневаются в том, что шансы на победу на выборах у Александра Ярославского достаточно высокие. "Кернес сегодня есть, а завтра нет, а я буду всегда", - цитирует Ярославского издание.

По мнению автора статьи, политические перспективы бизнесмена подкреплены поддержкой Киева.

"Кроме денег и имиджа, для успеха на местных выборах в Украине является очень важной еще одна составляющая: поддержка государственной вертикали власти. Как человек опытный, Ярославский это знает. И, судя по регулярно появляющихся в местных и всеукраинских СМИ статей […] в направлении обеспечения себя поддержкой губернатора области и главы Администрации президента, он тоже усиленно работает...", - пишет издание.

Как известно, Александр Ярославский является одним из наиболее крупных инвесторов Харьковщины (за последние пять лет он вложил в регион более $1 млрд.), а привлекает в регион и Украину в целом других инвесторов. В частности, речь идет о контактах с западной деловой элитой - к примеру, о планах совместной c корпорацией Glencore покупки харьковского "Турбоатома" при участии компании Rothschild & Co. Кроме того, Александр Ярославский дружен с именитыми бизнесменами постсоветского пространства, среди которых Олег Дерипаска, Роман Абрамович и пр.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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