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Ярославський: ми з Кернесом закрили всі особисті питання один до одного

Ярославський: ми з Кернесом закрили всі особисті питання один до одного

Київ • УНН

 • 7741 перегляди

КИЇВ. 13 січня. УНН. Один з найвідоміших українських бізнесменів Олександр Ярославський заявив, що врегулював усі питання "особистого характеру" з мером Харкова Геннадієм Кернесом. Про це він сказав під час спілкування з журналістами після церемонії випуску магістрів Харківського національного університету Каразіна, передає УНН.

Відповідаючи на питання про присутність Кернеса на новорічній святковій вечірці в належному Ярославському Kharkiv Palace Hotel 5*, бізнесмен сказав: "У нас були особисті питання один до одного, ми їх закрили. Ніяких ситуативних речей, як журналісти піднімали ці питання. Це наші особисті взаємини, ми їх закрили і все. Не треба шукати ніяких чорних кішок в темній кімнаті. Тим більше що ніякої ні кішки, ні мишки тут немає".

Як відомо, Харків - рідне місто Ярославського, бізнесмен вклав в розвиток Харківщини близько 1 млрд дол.

Українські Національні Новини

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