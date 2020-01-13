Ярославский: мы с Кернесом закрыли все личные вопросы друг к другу

Отвечая на вопрос о присутствии Кернеса на новогодней праздничной вечеринке в принадлежащем Ярославскому Kharkiv Palace Hotel 5*, бизнесмен сказал: “У нас были личные вопросы друг к другу, мы их закрыли. Никаких ситуативных вещей, как журналисты поднимали эти вопросы. Это наши личные взаимоотношения, мы их закрыли и все. Не надо искать никаких черных кошек в темной комнате. Тем более что никакой ни кошки, ни мышки здесь нет”.

Как известно, Харьков — родной город Ярославского, бизнесмен вложил в развитие Харьковщины порядка 1 млрд долл.