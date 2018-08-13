Ярмоленко заявив про інтерес в минулому з боку "Ліверпуля"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Український новачок англійського “Вест Хема” розповів про можливий перехід до гранду АПЛ ще в минулому періоді кар’єри, повідомляє УНН з посиланням на The Times.
“Чотири роки тому у мене була можливість опинитися в АПЛ, але цього не сталося. Я дуже радий зараз знаходитися в Англії і показувати себе у дії в Прем’єр-лізі. Я — гравець „Вест Хема“ і думаю лише про цю команду”, — заявив спочатку Ярмоленко.
Також футболіст додав: “я був дійсно близький до переходу в „Ліверпуль“, але це інша історія і я не бачу сенсу зараз заглиблюватися туди. Я радий тому, як розвивається моя кар’єра. Гадаю, що зараз я краще, ніж був чотири роки тому. У мене більше досвіду, я дивлюся на футбол по-іншому і розумію його краще”.
Як повідомляв УНН, Ярмоленко вийшов на заміну у першій офіційній грі вінгера за “Вест Хем” саме проти “Ліверпуля”.