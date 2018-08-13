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Ярмоленко заявил об интересе в прошлом со стороны "Ливерпуля"

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 августа. УНН. Украинский новичок английского “Вест Хэма” рассказал о возможном переходе в гранду АПЛ еще в прошлом периоде карьеры, сообщает УНН со ссылкой на The Times.

Ярмоленко заявил об интересе в прошлом со стороны "Ливерпуля"

“Четыре года назад у меня была возможность оказаться в АПЛ, но этого не произошло. Я очень рад сейчас находиться в Англии и показывать себя в действии в Премьер-лиге. Я — игрок „Вест Хэма“ и думаю только об этой команде”, — заявил сначала Ярмоленко.

Также футболист добавил: “я был действительно близок к переходу в „Ливерпуль“, но это другая история и я не вижу смысла сейчас углубляться туда. Я рад тому, как развивается моя карьера. Думаю, что сейчас я лучше, чем был четыре года назад. У меня больше опыта, я смотрю на футбол по-другому и понимаю его лучше”.

Как сообщал УНН, Ярмоленко вышел на замену в первой официальной игре вингера за “Вест Хэма” именно против “Ливерпуля”.

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