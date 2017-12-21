Ярмоленко забив гол у матчі Кубку Німеччини проти "Баварії"

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 27444 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 68811 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 79682 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 75286 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 103573 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 74618 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 84176 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 96319 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 88220 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 191810 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
1.9м/с
73%
Популярнi новини

У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу атаки

12 квітня, 20:03 • 9642 перегляди

Паліса: Перемир'я з росією можливе, але лише короткострокове

12 квітня, 20:36 • 5598 перегляди

Ворожі війська просунулись в Курській області - DeepState

12 квітня, 20:51 • 11966 перегляди

У Херсоні загинув волонтер Олег Сальник внаслідок атаки дрона

12 квітня, 21:10 • 12236 перегляди

В ОП пропонують запровадити обов'язкову службу в армії для всіх громадян незалежно від статі

12 квітня, 21:39 • 18201 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 79682 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 191810 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 345367 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 280313 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 389843 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Ілон Маск

Юн Сок Йоль

Анджей Дуда

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Білий дім

Китай

Київ

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 15965 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 14529 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 75286 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 21808 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 26849 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Р-37

Ракетна система С-400

Ярмоленко забив гол у матчі Кубку Німеччини проти "Баварії"

Київ • УНН

 • 29850 перегляди

КИЇВ. 21 грудня. УНН. “Баварія” в 11-й раз поспіль вийшла у чвертьфінал Кубка Німеччини завдяки мінімальній перемозі над дортмундською “Борусією” за яку виступає українець Андрій Ярмоленко, повідомляє УНН з посиланням на сайт мюнхенців.

Ярмоленко забив гол у матчі Кубку Німеччини проти "Баварії"

“Баварці” потужно почали зустріч, з перших же хвилин кинувшись атакувати ворота “джмелів”. Небезпечні моменти не змусили себе довго чекати: вже на третій хвилині Артуро Відаль після навісу з правого флангу у виконанні Мюллера пробив у падінні головою, але м’яч потрапив у поперечину. Всього шість хвилин потому Левандовскі виявився на побаченні один на один з Бюркі, спробував того перекинути, але голкіпер парирував.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Коноплянка наздогнав Ярмоленка в рейтингу гравців Бундесліги

Мюнхенці практично не залишали половину поля суперника. На 12-й хвилині масивний тиск приніс перший плід — після навісу Хамеса зі штрафного Зюле на дальній штанзі безперешкодно пробив головою практично в упор, але Бюркі встиг відбити, правда не дуже вдало — Жером Боатенг з меж штрафного головою добив м’яч у сітку.

Повівши в рахунку, “баварці” трохи зменшили оберти, продовжуючи володіти м’ячем більшу частину ігрового часу. Дортмундці виглядали досить невинно, але при цьому на 36-й хвилині ледь не зрівняли рахунок: після передачі з лівого флангу, Ярмоленко опинився один на один з Ульрайхом, пробив в здавалося б в порожній кут, але туди стрімко наспів Алаба і головою виніс м’яч з самої стрічки. За кілька хвилин до фінального свистка Томас Мюллер розіграв просту комбінацію з Левандовскі і елегантно перекинув Бюркі, який вийшов з воріт — 2:0.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Паралізований футболіст відреагував на футбольний м'яч

У другому таймі малюнок гри залишався незмінним. “Баварці” в цілому володіли м’ячем, іноді даючи дортмундцам пограти першим номером. При цьому небезпечні моменти все ж біля воріт “баварців” створювалися: так, на 69-й хвилині Марсель Шмельцер прийняв м’яч на краю штрафного і з гострого кута пробив під поперечину — Ульрайх перевів сферу на кутовий. На 77-й хвилині “Боруссії” вдалося відквитати один м’яч: Кагава отримав вільний простір на краю штрафного, прибрав на замаху Мартінеса і Кімміха і м’яко навісив на дальню штангу, де самотній Ярмоленко ударом головою відправив м’яч у ближній кут.

Дортмундці провели потужну кінцівку, мали кілька моментів, щоб зрівняти рахунок, але “баварці” вистояли і вийшли у чвертьфінал Кубка Німеччини — 2:1.

Додамо, що до 1/4 фіналу також пробився “Байєр”, який обіграв “Борусію” М 1:0, “Вердер”, перегравши “Фрайбург” 3:2 та “Айнтрахт з Франкфурта завдяки перемозі над “Хайденхаймом” 2:1.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,614.70
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,609.21