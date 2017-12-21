Ярмоленко забив гол у матчі Кубку Німеччини проти "Баварії"

“Баварці” потужно почали зустріч, з перших же хвилин кинувшись атакувати ворота “джмелів”. Небезпечні моменти не змусили себе довго чекати: вже на третій хвилині Артуро Відаль після навісу з правого флангу у виконанні Мюллера пробив у падінні головою, але м’яч потрапив у поперечину. Всього шість хвилин потому Левандовскі виявився на побаченні один на один з Бюркі, спробував того перекинути, але голкіпер парирував.

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Мюнхенці практично не залишали половину поля суперника. На 12-й хвилині масивний тиск приніс перший плід — після навісу Хамеса зі штрафного Зюле на дальній штанзі безперешкодно пробив головою практично в упор, але Бюркі встиг відбити, правда не дуже вдало — Жером Боатенг з меж штрафного головою добив м’яч у сітку.

Повівши в рахунку, “баварці” трохи зменшили оберти, продовжуючи володіти м’ячем більшу частину ігрового часу. Дортмундці виглядали досить невинно, але при цьому на 36-й хвилині ледь не зрівняли рахунок: після передачі з лівого флангу, Ярмоленко опинився один на один з Ульрайхом, пробив в здавалося б в порожній кут, але туди стрімко наспів Алаба і головою виніс м’яч з самої стрічки. За кілька хвилин до фінального свистка Томас Мюллер розіграв просту комбінацію з Левандовскі і елегантно перекинув Бюркі, який вийшов з воріт — 2:0.

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У другому таймі малюнок гри залишався незмінним. “Баварці” в цілому володіли м’ячем, іноді даючи дортмундцам пограти першим номером. При цьому небезпечні моменти все ж біля воріт “баварців” створювалися: так, на 69-й хвилині Марсель Шмельцер прийняв м’яч на краю штрафного і з гострого кута пробив під поперечину — Ульрайх перевів сферу на кутовий. На 77-й хвилині “Боруссії” вдалося відквитати один м’яч: Кагава отримав вільний простір на краю штрафного, прибрав на замаху Мартінеса і Кімміха і м’яко навісив на дальню штангу, де самотній Ярмоленко ударом головою відправив м’яч у ближній кут.

Дортмундці провели потужну кінцівку, мали кілька моментів, щоб зрівняти рахунок, але “баварці” вистояли і вийшли у чвертьфінал Кубка Німеччини — 2:1.

Додамо, що до 1/4 фіналу також пробився “Байєр”, який обіграв “Борусію” М 1:0, “Вердер”, перегравши “Фрайбург” 3:2 та “Айнтрахт з Франкфурта завдяки перемозі над “Хайденхаймом” 2:1.