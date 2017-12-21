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Ярмоленко забил гол в матче Кубка Германии против "Баварии"

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 декабря. УНН. “Бавария” в 11-й раз подряд вышла в четвертьфинал Кубка Германии благодаря минимальной победе над дортмундской “Боруссией”, за которую выступает украинец Андрей Ярмоленко, сообщает УНН со ссылкой на сайт мюнхенцев.

Ярмоленко забил гол в матче Кубка Германии против "Баварии"

“Баварцы” мощно начали встречу, с первых же минут бросившись атаковать ворота “шмелей”. Опасные моменты не заставили себя долго ждать: уже на третьей минуте Артуро Видаль после навеса с правого фланга в исполнении Мюллера пробил в падении головой, но мяч попал в перекладину. Всего шесть минут спустя Левандовски оказался на свидании один на один с Бюрки, попытался того перебросить, но голкипер парировал.

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Мюнхенцы практически не оставляли половину поля соперника. На 12-й минуте массивное давление принес первый плод — после навеса Хамеса со штрафного Зюле на дальней штанге беспрепятственно пробил головой практически в упор, но Бюрки успел отбить, правда не очень удачно — Боатенг из пределов штрафной головой добил мяч в сетку.

Поведя в счете, “баварцы” немного сбавили обороты, продолжая владеть мячом большую часть игрового времени. Дортмундцы выглядели довольно невинно, но при этом на 36-й минуте едва не сравняли счет: после передачи с левого фланга, Ярмоленко оказался один на один с Ульрайх, пробил в казалось бы в пустой угол, но туда стремительно подоспел Алаба и головой вынес мягкие мяч с самой ленточки. За несколько минут до финального свистка Томас Мюллер разыграл простую комбинацию из Левандовски и элегантно перебросил Бюрки, который вышел из ворот — 2: 0.

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Во втором тайме рисунок игры оставался неизменным. “Баварцы” в целом владели мячом, иногда давая дортмундцам поиграть первым номером. При этом опасные моменты все же у ворот “баварцев” создавались: так, на 69-й минуте Марсель Шмельцер принял мяч на краю штрафной и с острого угла пробил под перекладину — Ульрайх перевел сферу на угловой. На 77-й минуте “Боруссии” удалось отквитать один мяч: Кагава получил свободное пространство на краю штрафной, убрал на замахе Мартинеса и Киммиха и мягко навесил на дальнюю штангу, где одинокий Ярмоленко ударом головой отправил мяч в ближний угол .

Дортмундцы провели мощную концовку, имели несколько моментов, чтобы сравнять счет, но “баварцы” выстояли и вышли в четвертьфинал Кубка Германии — 2: 1.

Добавим, что в 1/4 финала также пробился “Байер”, который обыграл “Боруссию” М 1: 0, “Вердер”, переиграв “Фрайбург” 3: 2 и “Айнтрахт из Франкфурта благодаря победе над” Хайденхайме "2: 1.

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