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Ярмоленка визнано кращим футболістом поєдинку "Вест Хем" – "Манчестер Юнайтед"

Ярмоленка визнано кращим футболістом поєдинку "Вест Хем" – "Манчестер Юнайтед"

Київ • УНН

 • 12369 перегляди

КИЇВ. 23 вересня. УНН. Українського вінгера національної збірної та "Вест Хема" Андрія Ярмоленка названо найкращим гравцем матчу чемпіонату Англії проти "Манчестер Юнайтед", інформує УНН з посиланням на авторитетне видання WhoScored.

Портал оцінив гру українця на 8 балів рівно. З аналогічною оцінкою за додатковими показниками другу сходинку посів оборонець "молотобійців" Крессвелл. Трійку замкнув партнер Ярмоленка по команді Феліпе Андерсон – 7,7.

За даними WhoScored, Ярмоленку вдалося тричі пробити по воротах, 51 раз торкнутися м'яча, віддати 32 точні передачі при 38 спробах, виграв одну верхову дуель при одній втраті м'яча.

Крім того, за голосуванням уболівальників "Вест Хему" на офіційній сторінці в Twitter, українця також визнали кращим – 35 відсотків проти 30 відсотків у Аарона Крессвелла.

Нагадаємо, що Ярмоленко став автором переможного голу у ворота "Червоних дияволів".

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