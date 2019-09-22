Ярмоленко забив переможний гол у ворота "Манчестер Юнайтед"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. В одному з центральних протистоянь 6 туру АПЛ зустрічалися команди з верхньої частини таблиці – "Вест Хем" приймав "Манчестер Юнайтед", передає кореспондент УНН.
У середині першого тайму Андрій Ярмоленко несильним ударом з лівої по центру перевірив пильність Давіда Де Хеа. Під завершення тайму українцю вдалося відзначитися у воротах іспанця. Комбінаційну атаку "молотобійців" завершив Ярмоленко ударом низом під дальню стійку. Асистентом виявився Феліпе Андерсон.
У середині другої половини Ярмоленко загострив атаку передачею на Андерсона, який вирішив не прострілювати на вільного партнера, а завдати потужного удару у ближній кут – Де Хеа парирував м'яч. Згодом вже страж воріт господарів Фабіанський врятував партнерів. Крапку у грі поставив Крессвелл ударом зі штрафного у дев'ятку воріт Де Хеа (2:0).
Додамо, "Вест Хем" набрав 11 очок і піднявся в зону Ліги чемпіонів на 4 місце. "МЮ" з 8 балами йде 7-м.