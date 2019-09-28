Ярмоленко відзначився голом у другому матчі АПЛ поспіль
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Гравець збірної України Андрій Ярмоленко прийняв участь у виїзному матчі 7 туру АПЛ "Вест Хема" проти "Борнмута", передає кореспондент УНН.
Вже на 10 хвилині українець знаходячись спиною до воріт отримав м’яч від Халлера, розвернувся і з-під опіки захисника ударом лівою закрутив м’яч у дальній нижній кут воріт. Однак на початку другого тайму “молотобійці” опинилися в ролі тих, хто наздоганяє — голи забивали Кінг та Уілсон.
Ярмоленко був одним із найактивніших виконавців у складі гостей: міг зрівняти рахунок, але його спробі не вистачило сантиметрів. Також він міг опинитися асистентом при взятті воріт, але Феліпе Андерсон з подачі Ярмоленка не зумів пробити голкіпера.
Проте “Вест Хем” домігся свого і зрівняв рахунок. Ярмоленко перевів м’яч на лівий фланг з якого Андерсон результативним пасом знайшов Крессуелла — 2:2.
Відзначимо, що “Вест Хем” набрав 12 очок і піднявся на третій рядок та відстає на один бал від “Манчестер Сіті” та на 9 від “Ліверпулю”.
Як повідомляв УНН, у минулому турі Ярмоленко став автором переможного голу.