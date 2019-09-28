Ярмоленко отметился голом во втором матче АПЛ подряд
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Игрок сборной Украины Андрей Ярмоленко принял участие в выездном матче 7 тура АПЛ "Вест Хэма" против "Борнмута", передает корреспондент УНН.
Уже на 10 минуте украинец находясь спиной к воротам получил мяч от Халлера, развернулся и из-под опеки защитника ударом левой закрутил мяч в дальний нижний угол ворот. Однако в начале второго тайма “молотобойцы” оказались в роли догоняющих — голы забивали Кинг и Уилсон.
Ярмоленко был одним из самых активных исполнителей в составе гостей: мог сравнять счет, но его попытке не хватило сантиметров. Также он мог оказаться ассистентом при взятии ворот, но Фелипе Андерсон с подачи Ярмоленко не сумел пробить голкипера.
Однако “Вест Хэм” добился своего и сравнял счет. Ярмоленко перевел мяч на левый фланг с которого Андерсон результативным пасом нашел Крессуелла — 2:2.
Отметим, что “Вест Хэм” набрал 12 очков и поднялся на третью строчку и отстает на один балл от “Манчестер Сити” и на 9 от “Ливерпулю”.
Как сообщал УНН, в прошлом туре Ярмоленко стал автором победного гола.