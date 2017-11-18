Ярмоленко увійшов до п'ятірки кращих в "Борусії" у грі зі "Штутгартом"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко потрапив до числа 5-ти кращих футболістів дортмундської "Борусії" в поєдинку 12-го туру Бундесліги проти "Штутгарта", передає УНН з посиланням на портал Whoscored.
Наш гравець отримав оцінку в 6,78 балів. Краще за нього, на думку порталу, виступили лише Шмельцер (6,80), Бартра (6,91), Гьотце (7,10) і Філіп (7,47).
На рахунку Ярмоленка 42 передачі з відсотком точності в 81, 1 удар в площину воріт, 2 ключові передачі при 3-х перехопленнях.
Відзначимо, що у складі переможців більше 7 балів отримали - Зілер (7,94), Брекало (7,81), Аскакібар (7,46), Баумгартл (7,31), Інсуа (7,25), Гентер (7,10) і Павард (7,04).
Нагадаємо, що Ярмоленко міг принести "джмелям" нічию у грі зі "Штутгартом", але у моменті із забитим голом підіграв собі рукою – рефері не зарахував взяття воріт (1:2).