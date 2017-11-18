Ярмоленко вошел в пятерку лучших в "Боруссии" в игре со "Штутгартом"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко попал в число 5-ти лучших футболистов дортмундской "Боруссии" в поединке 12-го тура Бундеслиги против "Штутгарта", передает УНН со ссылкой на портал Whoscored.
Наш игрок получил оценку в 6,78 баллов. Лучше него, по мнению портала, выступили только Шмельцер (6,80), Бартра (6,91), Гетце (7,10) и Филипп (7,47).
На счету Ярмоленко 42 передачи с процентом точности в 81,1 удар в створ ворот, 2 ключевые передачи при 3-х перехвата.
Отметим, что в составе победителей более 7 баллов получили - Зилер (7,94), Брекало (7,81), Аскакибар (7,46), Баумгартл (7,31), Инсуа (7,25), Гентер (7, 10) и Павард (7,04).
Напомним, что Ярмоленко мог принести "шмелям" ничью в игре со "Штутгартом", но в моменте с забитым голом подыграл себе рукой - рефери не засчитал взятие ворот (1: 2).