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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 25791 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 83071 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 81144 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 98731 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 100004 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 75421 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11 марта, 11:14 • 101597 просмотра

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11 марта, 06:59 • 101296 просмотра

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Ярмоленко вошел в пятерку лучших в "Боруссии" в игре со "Штутгартом"

Ярмоленко вошел в пятерку лучших в "Боруссии" в игре со "Штутгартом"

Киев  •  УНН

 • 19674 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко попал в число 5-ти лучших футболистов дортмундской "Боруссии" в поединке 12-го тура Бундеслиги против "Штутгарта", передает УНН со ссылкой на портал Whoscored.

Наш игрок получил оценку в 6,78 баллов. Лучше него, по мнению портала, выступили только Шмельцер (6,80), Бартра (6,91), Гетце (7,10) и Филипп (7,47).

На счету Ярмоленко 42 передачи с процентом точности в 81,1 удар в створ ворот, 2 ключевые передачи при 3-х перехвата.

Отметим, что в составе победителей более 7 баллов получили - Зилер (7,94), Брекало (7,81), Аскакибар (7,46), Баумгартл (7,31), Инсуа (7,25), Гентер (7, 10) и Павард (7,04).

Напомним, что Ярмоленко мог принести "шмелям" ничью в игре со "Штутгартом", но в моменте с забитым голом подыграл себе рукой - рефери не засчитал взятие ворот (1: 2).

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