Ярмоленко вошел в пятерку лучших в "Боруссии" в игре со "Штутгартом"

Наш игрок получил оценку в 6,78 баллов. Лучше него, по мнению портала, выступили только Шмельцер (6,80), Бартра (6,91), Гетце (7,10) и Филипп (7,47).

На счету Ярмоленко 42 передачи с процентом точности в 81,1 удар в створ ворот, 2 ключевые передачи при 3-х перехвата.

Отметим, что в составе победителей более 7 баллов получили - Зилер (7,94), Брекало (7,81), Аскакибар (7,46), Баумгартл (7,31), Инсуа (7,25), Гентер (7, 10) и Павард (7,04).

Напомним, что Ярмоленко мог принести "шмелям" ничью в игре со "Штутгартом", но в моменте с забитым голом подыграл себе рукой - рефери не засчитал взятие ворот (1: 2).