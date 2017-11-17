Ярмоленко у складі "Борусії" зазнав третьої поразки поспіль у Бундеслізі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. У грі-відкритті 12 туру німецької Бундесліги “Штутгарт” на домашній арені приймав “Борусію” Дортмунд, передає кореспондент УНН.
Протистояння почалося не на користь колективу Ярмоленка — на 4-й хвилині в тривіальній ситуації захисник Марк Бартра не порозумівся із голкіпером Бюркі, в результаті передача на воротаря завершилася точним ударом в пусті ворота у виконанні Аколо. В компенсований час до першого тайму рефері призначив пенальті у ворота “Штутгарта” через гру рукою футболіста господарів. 11-метровий не зумів реалізувати Шюррле, проте на добиванні успішно спрацював Філіпп.
Переможне взяття воріт відбулося по перерві. Брекало підловив захист “джмелів”, і завдав точного удару після забігу в швидкий прорив — 2:1.
Примітно, що у другій половині баталії Ярмоленко забив гол, перекинувши м’яч через голкіпера, але підіграв перед цим рукою — арбітр не зарахував взяття воріт.
Відзначимо, що українець провів на поле повний матч, але результативних дій не зробив.
Додамо також, в турнірній таблиці “Борусія” отримала третю поразку підряд і з 20 балами знаходиться на 3 позиції. “Штутгарт” набрав 16 пунктів і піднявся на 11-й рядок.