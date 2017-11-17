Ярмоленко в составе "Боруссии" потерпел третье поражение подряд в Бундеслиге

Противостояние началось не в пользу коллектива Ярмоленко — на 4-й минуте в тривиальной ситуации защитник Бартра не поладил с голкипером Бюрки, в результате передача на вратаря завершилась точным ударом в пустые ворота в исполнении Аколо. В компенсированное время к первому тайму рефери назначил пенальти в ворота “Штутгарта” из-за игры рукой футболиста хозяев. 11-метровый не сумел реализовать Шюррле, однако на добивании успешно сработал Филипп.

Победоносное взятие ворот состоялось после перерыва. Брекало подловил защиту “шмелей”, и нанес точный удар после забега в быстрый прорыв — 2: 1.

Примечательно, что во второй половине баталии Ярмоленко забил гол, перебросив мяч через голкипера, но подыграл перед этим рукой — арбитр не засчитал взятие ворот.

Отметим, что украинец провел на поле полный матч, но результативных действий не сделал.

Добавим также, в турнирной таблице “Боруссия” получила третье поражение подряд и с 20 баллами находится на 3 позиции. “Штутгарт” набрал 16 пунктов и поднялся на 11 строчку.