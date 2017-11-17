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Ярмоленко потрапив в топ-5 атакуючих футболістів Бундесліги

Ярмоленко потрапив в топ-5 атакуючих футболістів Бундесліги

Київ • УНН

 • 24075 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Український футболіст дортмундської "Борусії" Андрій Ярмоленко опинився в числі кращих атакуючих півзахисників чемпіонату Німеччини, повідомляє УНН з посиланням на zbirna.com.

Перше місце в рейтингу кращих гравців Бундесліги за кількістю матчів у гольових атаках ділять П'єр-Емерік Обамеянг ("Боруссія" Дортмунд) і Роберт Левандовські ("Баварія"), які доклали руку до 13-ти забитих м'ячів своїх команд. На третьому рядку Юліан Брандт з "Байєра" (10), а далі розташувалася група з шести футболістів з дев'ятьма очками. Серед них і наш Ярмоленко, у якого 1,7 участі в голах в середньому за 90 хвилин.

Натомість найкориснішим гравцем чемпіонату Німеччини за загальною оцінкою гри є захисник "Баварії" Джошуа Кімміх - його InStat Index становить 351 бал. Рейтинг Ярмоленко - 291, а це восьме місце серед усіх правих півзахисників ліги.

Примітно, що "Боруссія" Д і "Шальке" лідирують в Бундеслізі за кількістю м'ячів, забитих після стандартних положень - у них по дев'ять таких голів. При цьому гельзенкірхенці пропустили після стандартів всього два м'ячі - це теж найкращий результат в німецькому чемпіонаті. В цілому менше команди Євгена Коноплянки пропустила тільки "Баварія", а за кількістю забитих м'ячів лідирують дортмундці.

Зауважимо, що більше всіх передач у захисника "Баварії" Матса Хуммельса – 825, а лідером за кількістю прострілів є захисник "Баварії" Джошуа Кімміх - 47.

Додамо також, вже сьогодні Ярмоленко зможе покращити свою статистику в чемпіонаті Німеччини у виїзній грі "Борусії" із "Штутгартом".

Як повідомляв УНН, Ярмоленко увійшов до збірної зірок, які не потрапили на ЧС-2018.

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