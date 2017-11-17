Ярмоленко попал в топ-5 атакующих футболистов Бундеслиги

Первое место в рейтинге лучших игроков Бундеслиги по количеству матчей в голевых атаках делят Обамеянг ("Боруссия" Дортмунд) и Роберт Левандовски ("Бавария"), которые приложили руку к 13-ти забитым мячей своих команд. На третьей строчке Юлиан Брандт из "Байера" (10), а дальше расположилась группа из шести футболистов с девятью очками. Среди них и наш Ярмоленко, у которого 1,7 участия в голах в среднем за 90 минут.

Зато полезным игроком чемпионата Германии по общей оценке игры является защитник "Баварии" Джошуа Киммо - его InStat Index составляет 351 балл. Рейтинг Ярмоленко - 291, а это восьмое место среди всех правых полузащитников лиги.

Примечательно, что "Боруссия" Д и "Шальке" лидируют в Бундеслиге по количеству мячей, забитых после стандартных положений - у них по девять таких голов. При этом гельзенкирхенцы пропустили после стандартов всего два мяча - это тоже лучший результат в немецком чемпионате. В целом меньше команды Евгения Коноплянки пропустила только "Бавария", а по количеству забитых мячей лидируют дортмундцы.

Заметим, что больше всех передач в защитника "Баварии" Матса Хуммельса - 825, а лидером по количеству прострелов является защитник "Баварии" Джошуа Киммо - 47.

Добавим также, уже сегодня Ярмоленко сможет улучшить свою статистику в чемпионате Германии в выездной игре "Боруссии" с "Штутгартом".

Как сообщал УНН, Ярмоленко вошел в сборную звезд, которые не попали на ЧМ-2018.