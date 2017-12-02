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Ярмоленко потрапив до топ-3 футболістів "Борусії" за оцінками у грі з "Байєром"

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Український вінгер дортмундської “Борусії” Андрій Ярмоленко отримав високу оцінку за проведений матч 14-го туру німецької Бундесліги. Про це повідомляє УНН з посиланням на портал WhoScored.

Гру українського легіонера “джмелів” оцінили в 7,1 бали. Кращі показники у складі дортмундців тільки у воротаря Бюркі — 7,6 та півзахисника Нурі Шахіна — 7,2.

Натомість у складі “фармацевтів” вище 7,1 пункту отримали відразу шестеро футболістів: Бейлі 8,1, Хавартц — 7,8, Тах — 7,7, Бендер — 7,5, Брандт і Волланд по 7,3.

Особиста статистика Ярмоленка в протистоянні, який своїм голом врятував “Борусію” від поразки (1:1), склала два удари в площину воріт і 34 точні передачі із 44.

Додамо також, в 17 матчах за “джмелів” 28-річний українець забив 5 голів і зробив 4 передачі.

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