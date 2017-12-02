Ярмоленко потрапив до топ-3 футболістів "Борусії" за оцінками у грі з "Байєром"

Гру українського легіонера “джмелів” оцінили в 7,1 бали. Кращі показники у складі дортмундців тільки у воротаря Бюркі — 7,6 та півзахисника Нурі Шахіна — 7,2.

Натомість у складі “фармацевтів” вище 7,1 пункту отримали відразу шестеро футболістів: Бейлі 8,1, Хавартц — 7,8, Тах — 7,7, Бендер — 7,5, Брандт і Волланд по 7,3.

Особиста статистика Ярмоленка в протистоянні, який своїм голом врятував “Борусію” від поразки (1:1), склала два удари в площину воріт і 34 точні передачі із 44.

Додамо також, в 17 матчах за “джмелів” 28-річний українець забив 5 голів і зробив 4 передачі.