Ярмоленко попал в топ-3 футболистов "Боруссии" по оценкам в игре с "Байером"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Украинский вингер дортмундской “Боруссии” Андрей Ярмоленко получил высокую оценку за проведенный матч 14-го тура немецкой Бундеслиги. Об этом сообщает УНН со ссылкой на портал WhoScored.
Игру украинского легионера “шмелей” оценили в 7,1 балла. Лучше показатели в составе дортмундцев только во вратаря Бюрки — 7,6 и полузащитника Нури Шахина — 7,2.
Зато в составе “фармацевтов” выше 7,1 пункта получили сразу шесть футболистов: Бейли 8,1, Хавартц — 7,8, Тах — 7,7, Бендер — 7,5, Брандт и Волланд по 7,3.
Личная статистика Ярмоленко в противостоянии, который своим голом спас “Боруссию” от поражения (1: 1), составила два удара в створ ворот и 34 точные передачи из 44.
Добавим также, в 17 матчах за “шмелей” 28-летний украинец забил 5 голов и сделал 4 передачи.