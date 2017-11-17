Ярмоленко потрапив до стартового складу "Борусії" на гру із "Штутгартом"
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Вінгер національної збірної України Андрій Ярмоленко зі стартових хвилин проведе зустріч 12-го туру німецької Бундесліги проти "Штутгарта", повідомляє УНН з посиланням на сайт "джмелів".
З перших хвилин на полі "Мерседес-Бенц Арени" в Штутгарті вийдуть наступні 11 гравців "Борусії": Бюркі - Тольян, Сократіс, Бартра, Шмельцер - Вайгль - Гетце, Кагава - Ярмоленко, Шюррле, Філіп.
Варто відзначити, що "Борусія" має безвиграшну серію з 4-х матчів і посідає наразі 3 рядок чемпіонату.
Як повідомляв УНН, керівництво дортмундського колективу виключило зіркового нападника "Борусії" Обамеянга від матчу проти "Штутгарта".