Ярмоленко попал в стартовый состав "Боруссии" на игру с "Штутгартом"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко со стартовых минут проведет встречу 12-го тура немецкой Бундеслиги против "Штутгарта", сообщает УНН со ссылкой на сайт "шмелей".
С первых минут на поле "Мерседес-Бенц Арены" в Штутгарте выйдут следующие 11 игроков "Боруссии": Бюрки - Тольян, Сократис, Бартра, Шмельцер - Вайгль - Гетце, Кагава - Ярмоленко, Шюррле, Филипп.
Стоит отметить, что "Боруссия" имеет безвыигрышную серию из 4-х матчей и занимает сейчас 3 строчку чемпионата.
Как сообщал УНН, руководство дортмундского коллектива исключило звездного нападающего "Боруссии" Обамеянга перед матчем против "Штутгарта".