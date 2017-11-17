Ярмоленко попал в стартовый состав "Боруссии" на игру с "Штутгартом"

С первых минут на поле "Мерседес-Бенц Арены" в Штутгарте выйдут следующие 11 игроков "Боруссии": Бюрки - Тольян, Сократис, Бартра, Шмельцер - Вайгль - Гетце, Кагава - Ярмоленко, Шюррле, Филипп.

Стоит отметить, что "Боруссия" имеет безвыигрышную серию из 4-х матчей и занимает сейчас 3 строчку чемпионата.

Как сообщал УНН, руководство дортмундского коллектива исключило звездного нападающего "Боруссии" Обамеянга перед матчем против "Штутгарта".