Ярмоленко назвав трьох бажаних футболістів "Динамо" для "Вест Хему"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Представник збірної України та “Вест Хема” Андрій Ярмоленко назвав трьох гравців “Динамо”, яких порекомендував би в лондонський клуб, повідомляє УНН з посиланням на Youtube-канал “Фаворит Спорт”.
“Сидорчук, тому що він мій близький друг і мені б було веселіше з ним. Потім — Циганков. І нехай буде Миколенко”, — відзначив Ярмоленко.
Відзначимо, що Сидорчук почав виступи за першу команду “Динамо” з сезону 2013-14 років. В нинішній кампанії в його активі 4 поєдинки і одна жовта картка.