Ярмоленко назвал трех желаемых футболистов "Динамо" для "Вест Хэма"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Представитель сборной Украины и "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко назвал трех игроков "Динамо", которых порекомендовал бы в лондонский клуб, сообщает УНН со ссылкой на Youtube-канал "Фаворит Спорт".
“Сидорчук, потому что он мой близкий друг и мне бы было веселее с ним. Потом — Цыганков. И пусть будет Миколенко”, — отметил Ярмоленко.
Отметим, что Сидорчук начал выступления за первую команду “Динамо” с сезона 2013-14 годов. В нынешней кампании в его активе 4 поединка и одна желтая карточка.