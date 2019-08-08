Ярмоленко назвал трех желаемых футболистов "Динамо" для "Вест Хэма"

“Сидорчук, потому что он мой близкий друг и мне бы было веселее с ним. Потом — Цыганков. И пусть будет Миколенко”, — отметил Ярмоленко.

Отметим, что Сидорчук начал выступления за первую команду “Динамо” с сезона 2013-14 годов. В нынешней кампании в его активе 4 поединка и одна желтая карточка.