Ярмоленко допоміг “Вест Хему” здобути другий виграш у Лізі Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. У рамках другого туру групового етапу Ліги Європи-2021/2022 англійський “Вест Хем” атакувального півзахисника збірної України Андрія Ярмоленка в Лондоні зустрічався з австрійським “Рапідом”, повідомляє УНН з посиланням на сайт УАФ.
Деталі
Українець вийшов на поле в основному складі господарів і дограв до 76-ї хвилини матчу, що закінчився перемогою його команди з рахунком 2:0. У переможців забивали Райс та Бенрахма.
Відзначимо, що в іншому поєдинку угорський “Ференцварош” Олександра Зубкова приймав у Будапешті іспанський “Бетіс”. Наш півзахисник з’явився на полі з лави для запасних на 82-й хвилині зустрічі, яка закінчилася поразкою його команди з рахунком 1:3.
Доповнення
Набравши шість очок, “Молотобійці” посідають перше місце в турнірній таблиці групи Н.