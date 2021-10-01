Ярмоленко допоміг “Вест Хему” здобути другий виграш у Лізі Європи

Деталі

Українець вийшов на поле в основному складі господарів і дограв до 76-ї хвилини матчу, що закінчився перемогою його команди з рахунком 2:0. У переможців забивали Райс та Бенрахма.

Відзначимо, що в іншому поєдинку угорський “Ференцварош” Олександра Зубкова приймав у Будапешті іспанський “Бетіс”. Наш півзахисник з’явився на полі з лави для запасних на 82-й хвилині зустрічі, яка закінчилася поразкою його команди з рахунком 1:3.

Доповнення

Набравши шість очок, “Молотобійці” посідають перше місце в турнірній таблиці групи Н.